“La Casa de Los Famosos 6”: Revelan la placa de nominados de la novena semana

Si algo ha quedado claro en los últimos días en “La Casa de Los Famosos 6” es que cada semana las cosas son diferentes y, luego de una última placa donde todos los habitantes fueron nominados, en esta ocasión, fueron ocho los anunciados.

El que tenía su lugar asegurado desde este martes era Stefano, quien sigue “caminando sobre la cornisa” tras acumular cuatro semanas consecutivas siendo parte de la placa.

Así quedó la placa de nominados en la novena semana

Una de las acompañantes de Stefano será justamente la que lo salvó de ser eliminado en la semana anterior, Laura G.

El resto de los participantes que corren el riesgo de abandonar el reality en los próximos días, son: Kenny, Josh, Caeli, Celinee, Yoridan y El Divo; quien le ganó la disputa a última hora a Laura Zapata en la última gala para mantenerse en la casa.

Horacio es el líder de la semana

Otra de las cosas nuevas en esta semana nueve será el líder, debido a que quien se ganó ese derecho en esta ocasión fue Horacio.

Horacio fue justamente quien decidió llevar a Stefano a la lista de nominados y optó por llevarse a la suite a su compañero Luis.

Sol llega y genera incertidumbre en “La Casa de Los Famosos”

Las noticias no pararon de emerger este miércoles, 15 de abril, y la otra novedad fue la llegada de la participante Solange, quien llegó a cambio de Fabio, quien se fue al reality argentino Gran Hermano.

Sol dejó claro en unas declaraciones previas que va con una estrategia, la cual puede incluir muchas mentiras. Un dato que puso a varios habitantes a la defensiva.

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