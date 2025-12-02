El Pentágono defiende ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe: “Matan y dañan a los estadounidenses”

El Pentágono defendió este martes la legalidad de los ataques militares llevados a cabo por Estados Unidos contra embarcaciones de transportar presunta droga en el Caribe, señalando que están causando daño a los estadounidenses.

Kingsley Wilson, portavoz del Pentágono, compareció en una rueda de prensa para abordar las operaciones en curso. Wilson aseguró que la justificación legal para estos ataques se basa en la identidad de los individuos a bordo de las lanchas.

“Nuestra inteligencia confirma sin lugar a dudas quiénes son estas personas, pero no puedo revelar desde este estrado cómo lo sabemos. No quiero comunicar al enemigo las formas en que llevamos a cabo estos ataques, pero puedo decirle que, sin lugar a dudas, todos y cada uno de nuestros abogados militares y civiles saben que estas personas son terroristas”, declaró Wilson.

Objetivo: Interceptar el Narcotráfico

Asimismo, la portavoz subrayó que el propósito de estas misiones es detener el flujo de narcóticos hacia territorio estadounidense.

“Sabemos lo que transportan, de dónde vienen y adónde van”, explicó Wilson, quien que el objetivo de estas embarcaciones es llevar drogas a las costas de EE. UU. que “matan y dañan a los ciudadanos estadounidenses”.

La funcionaria apuntó además que la designación previa de estos grupos como organizaciones terroristas por parte del presidente amplió el margen de acción del Departamento de Guerra.

“El presidente se toma esto muy en serio, y cuando designó a estos grupos como organizaciones terroristas, nos abrió muchas puertas aquí en el Departamento de Guerra, ya que ahora podemos actuar de formas que antes no podíamos”, indicó.

Balance de las operaciones contra el narcotráfico

El Pentágono confirmó que, desde el inicio del importante despliegue militar en el sur del Caribe, frente a la costa de Venezuela, se han ejecutado 21 ataques contra naves sospechosas. Estos operativos han resultado en la muerte de 82 tripulantes, de acuerdo con datos oficiales.

Wilson evitó responder a las preguntas sobre si el departamento realiza algún tipo de “evaluación posterior a los ataques”.

Este punto se produce tras la información reportada por The Washington Post el pasado jueves, que citó a funcionarios sin identificar al alegar que un ataque previo, ocurrido el 2 de septiembre, en el que murieron 11 personas, incluyó una segunda ofensiva dirigida a eliminar a dos supervivientes del impacto inicial.

Con información de EFE

