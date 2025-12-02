Qué aerolíneas siguen operando en Venezuela en medio de la tensión con Estados Unidos

La tensión política entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar luego de que el presidente Donald Trump emitiera un mensaje en su red social Truth en el que instó a pilotos, aerolíneas y otros actores a considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado”.

La advertencia, difundida durante el fin de semana en distintos medios, no estuvo acompañada de detalles operativos ni de un aviso formal que activara protocolos de cierre.

Aun así, el comunicado agitó el ambiente internacional y puso en alerta a las compañías que vuelan hacia y desde Venezuela. En medio de la incertidumbre, la agencia de noticias EFE constató que los aeropuertos del país, como el principal Maiquetía y La Chinita, al occidente del país, continuaron operando con normalidad.

Aerolíneas que mantienen operaciones en Venezuela

Las compañías revisaron sus protocolos, evaluaron riesgos y aclararon que, de momento, no existe un aviso oficial que prohíba operaciones en el espacio aéreo venezolano.

Entre las internacionales, Copa Airlines confirmó que seguirá volando a Venezuela, aunque bajo “altos niveles de alerta y precaución” y limitando las operaciones exclusivamente a horarios diurnos.

La panameña es una de las compañías con mayor frecuencia en el país y ajustó su plan de vuelo mientras espera claridad sobre la situación política.

También Wingo, de bandera colombiana, aseguró que continuará operando desde y hacia Venezuela. La empresa explicó que no ha recibido notificación formal sobre restricciones aéreas, por lo que mantendrá sus rutas habituales.

Otras aerolíneas extranjeras que mantienen operaciones son Boliviana de Aviación y Satena, esta última perteneciente al Gobierno de Colombia. A nivel local, las compañías venezolanas Avior y Conviasa también continúan funcionando con normalidad.

La postura de Nicolás Maduro

El mensaje de Trump provocó una reacción firme de Nicolás Maduro, que calificó las declaraciones como un intento de “amenazar la soberanía” del país.

En un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, Venezuela rechazó lo que considera una “amenaza explícita de uso de fuerza”, presuntamente contraria a lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas.

La advertencia de Trump llegó un día después de que el New York Times publicara información sobre una posible conversación telefónica entre Trump y Maduro para evaluar un encuentro. Hasta ahora, ninguno de los dos gobiernos ha confirmado o negado ese contacto.

Este martes 2 de diciembre, se espera que el presidente Donald Trump haga declaraciones sobre el tema desde la oficinal Oval. Su pronunciamiento está pautado para las 7:00 pm ET.

Te puede interesar:

· Cómo Trump trata de influir en el resultado de las elecciones en Honduras y hacer que América Latina se alinee con EE.UU.

· La Casa Blanca publica detalles de la resonancia magnética del corazón y abdomen de Trump

· Donald Trump discutirá con sus asesores los próximos pasos sobre Venezuela