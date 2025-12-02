Gerencia de los Mets duda de la consistencia de Kodai Senga para 2026

La inversión que los Mets hicieron en Kodai Senga en 2023 fue una de las más ambiciosas de la agencia libre, pero dos años después, la preocupación por el rendimiento y la salud del japonés ha crecido notablemente.

La voz de alarma ha sido dada por el propio David Stearns, quien rompió el silencio sobre las expectativas reales que el equipo tiene sobre su as.

Senga llegó a Queens en 2023 con un contrato de cinco años y $75 millones de dólares, con la promesa de ser un pilar en la rotación. Si bien el pitcher ha mostrado destellos de su calidad y su famoso lanzamiento Ghost Fork, los problemas de lesiones han sido una constante fuente de frustración para la organización.

La constante de las lesiones y la falta de confianza

Stearns fue directo al hablar sobre la gestión de la carga de trabajo de Senga. El gerente de operaciones admitió ante la prensa que el club debe ser realista sobre la capacidad del lanzador para resistir una temporada completa de Grandes Ligas, citando su historial médico reciente.

Kodai Senga pasó tiempo en lista de lesionados. Crédito: AP

“Sabemos del talento que tiene Kodai; cuando está en el montículo, es un abridor de primer nivel. Pero siendo honestos, el reto es verlo consistente. No confío, en este momento, en que pueda darnos 30 salidas en la temporada 2026. Tenemos que planificar la rotación con esa realidad en mente,” declaró Stearns.

Esta falta de confianza en la durabilidad del japonés es un factor crucial en la planificación de los Mets para 2026. La gerencia debe ahora buscar abridores adicionales en el mercado que puedan absorber las aperturas que Senga probablemente no pueda cubrir, un problema que surge directamente de los serios problemas de lesiones que ha arrastrado desde su llegada a la MLB.

La incertidumbre sobre la salud de Senga lo convierte en el mayor signo de interrogación de la rotación de los Mets.

