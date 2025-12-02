Gobierno de Trump afirma estar “muy optimista” por el diálogo de paz en Ucrania

La Casa Blanca manifestó su optimismo sobre la posibilidad de terminar la guerra entre Ucrania y Rusia, posición que surge tras la reciente mejora de varios aspectos del plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump y un encuentro clave con la delegación ucraniana en Florida.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que la Administración se siente entusiasta ante el progreso. Destacó además el esfuerzo conjunto del gabinete de los Estados Unidos.

“La Administración se siente muy optimista. Todo el equipo presidencial, incluyendo al enviado especial (Steve) Witkoff, al secretario (de Estado, Marco) Rubio, al vicepresidente (JD Vance), al propio presidente y al secretario (de Guerra, Pete) Hegseth, han trabajado arduamente en este esfuerzo”, declaró Leavitt.

Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania del domingo

El domingo pasado, se llevaron a cabo conversaciones catalogadas como “muy positivas” con negociadores de Ucrania en la ciudad de Miami. En la reunión participaron el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, el secretario de Estado, Marco Rubio, y Jared Kushner, yerno del presidente Trump.

Tras el encuentro en Florida, Witkoff partió el lunes con destino a Moscú. Su objetivo es reunirse este martes con el presidente ruso, Vladímir Putin. Según reportes de la cadena CNN, Jared Kushner estaría acompañando a Witkoff en el viaje.



“Esta es una especie de diplomacia itinerante que se ha visto en esta Administración, donde hablamos con igualdad con ambas partes. Hemos puesto los puntos por escrito. Esos puntos se han refinado mucho”, explicó la portavoz Witkoff.

Plan de paz propuesto por Estados Unidos

La Casa Blanca presentó inicialmente un plan de paz compuesto por 28 puntos. La portavoz Leavitt confirmó que estos puntos han sido “refinados mucho” como parte de las negociaciones en curso.

Aunque no proporcionó detalles específicos sobre el contenido de los diálogos, Leavitt reiteró la confianza de Washington en un cercano acuerdo que ponga fin a la guerra, que comenzó con la invasión rusa de territorio ucraniano en febrero de 2022.

La portavoz concluyó con un mensaje de esperanza sobre el fin de las hostilidades: “Tenemos la esperanza de que esta guerra finalmente llegue a su fin”.

Con información de EFE

