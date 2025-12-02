Janibek Alimkhanuly da positivo por “Meldonium” y cancelan su pelea ante Erislandy Lara

El boxeador kazajo, Janibek Alimkhanuly, quedó en el centro de la polémica tras dar positivo por “meldonium” en un control realizado por Agencia Mundial Antidopaje (VADA, en inglés).

La muestra del campeón unificado IBF y WBO del peso medio fue tomada el 15 de noviembre y el hallazgo provocó la cancelación de la unificación de tres cinturones prevista para este sábado en San Antonio.

El positivo llegó en un test aleatorio y apareció en la segunda muestra analizada. Janibek aseguró en redes sociales que apoya el deporte limpio, que no ha cambiado su suplementación y que ha pedido una contraprueba. Sin embargo, el hallazgo complica su situación deportiva y disciplinaria.

I have always supported clean sport you know this well. I was surprised when I read the news. VADA took the first test and said everything was clean. I have not made any changes to my vitamins. I don’t know what happened with the second test, so I requested a retest. — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) December 2, 2025

El meldonium figura en la lista de sustancias prohibidas de VADA desde 2016. Su uso puede mejorar la resistencia y acelerar la recuperación. Aunque el boxeador mantiene su inocencia, la sustancia no suele aparecer por contaminación accidental. De confirmarse la infracción, podría perder sus títulos y su reinado unificado.

Erislandy Lara peleará ante el venezolano Johan González

El tiempo jugó en contra del evento. Debido a la cercanía de la fecha, PBC decidió mantener a Erislandy Lara en la cartelera. El campeón WBA del peso medio no se caerá del show y ya tiene nuevo oponente para este sábado en el Frost Bank Center.

Lara defenderá su cinturón frente al venezolano Johan González. El combate sustituirá al duelo de unificación y se integrará en una cartelera que sigue cargada de nombres relevantes. El evento estará encabezado por Isaac “Pitbull” Cruz ante Lamont Roach por el título interino WBC del superligero.

El cubano Erislandy Lara tiene nuevo rival para el sábado. AP Photo/Frank Franklin II

El nuevo rival de Lara llega en un gran momento. González superó a Jarrett Hurd en marzo y acumula 33 victorias por KO en 36 triunfos. El venezolano, afincado en Las Vegas, busca el mayor éxito de su carrera frente a uno de los campeones más experimentados del peso medio.

Lara, por su parte, sigue firme en la categoría. No pelea desde septiembre de 2024, cuando noqueó a Danny García en una de sus mejores actuaciones recientes. Ahora defenderá su corona ante un pegador explosivo que sube al mayor escaparate de su carrera.

La cartelera incluye además el duelo entre Stephen Fulton y O’Shaquie Foster, ahora como combate coestelar. También se mantiene la pelea entre Jesús Ramos Jr. y Shane Mosley Jr. por el título interino WBC del peso medio.

Seguir leyendo:

El cubano Erislandy Lara le da a Terence Crawford la clave para vencer a Canelo Álvarez

Dmitry Bivol le dice a Terence Crawford lo que debe hacer para vencer a Canelo Álvarez

Murió el boxeador Vanes Martirosyan, de 39 años, tras una batalla contra el cáncer de piel