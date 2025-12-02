La Inteligencia Artificial puede incrementar desigualdades, según un nuevo informe de la ONU

Un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la ONU advierte que la Inteligencia Artificial (IA) podría profundizar la desigualdad entre economías, para beneficiar a las naciones más poderosas y agravar las carencias de las más vulnerables, hasta que implementen estrategias para cerrar las brechas en el acceso a las necesidades básicas, así como a ese conocimiento avanzado.

Esta conclusión alerta sobre cómo la irrupción de esta nueva tecnología provocará de manera inicial efectos desfavorables, sobre todo entre las personas más vulnerables, ya que es más probable que la mayoría de los beneficios de la IA serán para las naciones ricas.

El informe publicado el martes compara la situación actual con la ‘Gran Divergencia’ que generó la revolución industrial, cuando los países occidentales se modernizaron de manera acelerada, sobre sus colonias, que se quedaron atrás.

¿Qué implicará la masificación de la IA en la economía y la sociedad global?

Las preguntas sobre cómo las empresas y otras instituciones utilizarán la IA son sumamente preocupantes por su desarrollo acelerado y el efecto potencial que tendrán para reemplazar algunos trabajos que actualmente desempeñan personas con computadoras y robots, por lo que los autores concluyeron que la pregunta más importante será: “¿qué significará la IA para las vidas humanas?”, por encima de los impactos de la IA en la productividad, la competitividad y el crecimiento,

“Tendemos a sobreestimar el papel de la tecnología”, afirmó Michael Muthukrishna, de la London School of Economics, autor principal del informe. “Necesitamos asegurarnos de que no se priorice la tecnología, sino las personas”, afirmó.

El riesgo de exclusión, indica el estudio, es un problema mayor para las comunidades donde la mayoría de las personas aún tienen dificultades para acceder a habilidades, electricidad y conexión a internet, para las personas mayores, para las personas desplazadas por guerras, conflictos civiles y desastres climáticos. Al mismo tiempo, estas personas pueden ser “invisibles” en los datos que no las tienen en cuenta.

Las mejoras en la vida de las personas que trae la IA

En el lado positivo del especto, el estudio afirma que: “como tecnología de propósito general, la IA puede aumentar la productividad, impulsar nuevas industrias y ayudar a los recién llegados a ponerse al día”.

Por ello, la masificación de la IA implicaría mejoras en áreas como: asesoramiento sobre agricultura, análisis de rayos X en segundos y diagnósticos médicos más rápidos, pronósticos meteorológicos y evaluaciones de daños más eficaces, principalmente para las comunidades rurales y las zonas propensas a desastres naturales.

“Los sistemas de IA que analizan la pobreza, la salud y los riesgos de desastres permiten tomar decisiones más rápidas, más justas y transparentes, convirtiendo los datos en aprendizaje continuo y valor público”, afirma.

Aun así, incluso en países como Estados Unidos, la posibilidad de que los centros de datos consuman una proporción excesiva de electricidad y agua también generan preocupación, ya que garantizar la energía para satisfacer la mayor demanda podría frenar los esfuerzos por limitar las emisiones de carbono que contribuyen al calentamiento global, además de causar riesgos a la salud.

Otro problema que provocó el desarrollo de la IA es que los hackers utilizan esta tecnología para automatizar partes de los ciberataques o bien ayudar a potenciar la difusión de los rumores o deepfakes para desinformar o facilitar actividades delictivas.

En cuanto al riesgo de promover la desinformación, los organismos que vigilan las violaciones a la privacidad y los sistemas que pueden actuar como “cajas negras”, reforzando los prejuicios contra las minorías u otros grupos. Por lo tanto, la transparencia y una regulación eficaz son medidas cruciales para garantizar que la IA se utilice de forma justa y responsable, afirmó.

El desarrollo de la IA no necesariamente depende de una economía poderosa

El informe señala que países como: China, Japón, Corea del Sur y Singapur están bien posicionados para aprovechar las herramientas de IA, mientras que Afganistán, Maldivas y Myanmar carecen de las habilidades, la energía confiable y otros recursos necesarios para aprovechar el potencial de la IA.

Aunque también menciona que algunos países, incluso las economías avanzadas, tienen riesgos de quedar rezagados. Alrededor de una cuarta parte de la región Asia-Pacífico carece de acceso en línea, señala el informe.

Por ello, los autores urgieron a loa gobiernos del mundo a cerrar esas brechas, muchos millones de personas quedarían excluidas del acceso a los dispositivos, sistemas de pago digital, identificaciones digitales, educación y habilidades que se requieren para participar plenamente en la economía global, agregó Philip Schellekens, economista jefe del PNUD para Asia Pacífico. “Creemos que necesitamos más equilibrio, menos histeria y exageración”, agregó.

La IA se está volviendo esencial para la vida moderna, como la electricidad, las carreteras y ahora internet, por lo que los gobiernos necesitan invertir más en infraestructura digital, educación y capacitación, competencia leal y protección social, concluye el informe.

“El objetivo”, finaliza, “es democratizar el acceso a la IA para que todos los países y comunidades puedan beneficiarse y, al mismo tiempo, proteger a quienes corren mayor riesgo de sufrir interrupciones”.

