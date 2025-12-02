Lanzan huevos a la casa del coordinador ofensivo de Philadelphia Eagles tras derrota ante Chicago Bears

Un acto de vandalismo se dio en la madrugada del pasado sábado en la casa del coordinador ofensivo de Philadelphia Eagles, Kevin Patullo. La residencia, ubicada en New Jersey, fue atacada por fans que arrojaron huevos a la fachada.

Así lo dio a conocer el Departamento de Policía de Moorestown y un video viral que circula en redes sociales. La grabación muestra a un grupo de fans lanzando huevos a la fachada de la vivienda de Patullo.

A group of Eagles fans FOUND offensive coordinator Kevin Patullo’s house and EGGED IT following the loss to the Bears…



A viral video shows several individuals gathered outside the property before vandalizing the New Jersey home.



No arrests have been announced, but the… pic.twitter.com/AnyooT4JKJ — Wake Up World (@WakeUpWxrld) December 1, 2025

El incidente se dio luego de la derrota del pasado viernes que Chicago Bears le propinó a Philadelphia Eagles 24-15 en el Lincoln Financial Fields. El ataque no fue el motivo, sino el detonante.

El trabajo de Patullo está siendo cuestionado por los fans en las últimas semanas debido a las bajas estadísticas y notorios problemas de ataque del equipo esta temporada, considerando que son el equipo ofensivo mejor pagado en toda la NFL.

Los Eagles ocupan el puesto 24 en yardas (304.8 por partido); el 23 en pases (196.3 yardas por partido); el 22 en carreras (108.5 yardas por partido) y el 19 en anotaciones (22.5 puntos por partido).

Patullo, de 44 años, forma parte del cuerpo técnico de los Eagles desde 2021 con la llegada del coach Nick Sirianni. Anteriormente, desempeñaba la función de coordinador del juego aéreo y entrenador en jefe asociado.

Esta es una foto de Kevin Patullo, del equipo de fútbol americano Philadelphia Eagles de la NFL. Esta imagen refleja la plantilla activa de los Philadelphia Eagles al lunes 28 de julio de 2025. (Foto AP)

Fue para esta temporada que Patullo fue nombrado coordinador ofensivo debido a la salida de Kellen Moore, hoy al frente de los New Orleans Saints.

El pasado lunes y en medio de las críticas y el acto vandálico que sufrió su vivienda, Sirianni confirmó que Patullo seguirá como coordinador ofensivo a pesar de la derrota contra Chicago Bears y la mala racha.

Los Eagles atraviesan un momento complicado: acumulan dos derrotas consecutivas y presentan marca de 8-4, justo antes de su duelo de la Semana 14 contra Los Angeles Chargers el próximo lunes 8 de diciembre.



Sigue leyendo:

· Falleció Bryan Braman, campeón del Super Bowl LII con los Philadelphia Eagles

· New York Giants consiguen histórico triunfo ante Eagles gracias a sus novatos Jaxson Dart y Cam Skattebo

· Así son y esto cuestan los anillos de campeón de nueva generación de los Eagles