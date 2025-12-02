Michelle Renaud presume su baby bump y hace revelación sobre su tercer bebé

Michelle Renaud está en la recta final de su embarazo y, como no podía ser de otra manera, ha compartido con sus seguidores lo emocionada que está por la llegada de su segundo hijo. La actriz, que ha estado mostrando su pancita de embarazo en sus redes sociales, dejó claro que está disfrutando cada momento de esta nueva etapa de su vida, llena de amor y felicidad.

Pancita de embarazo en Londres

Michelle y Matías Novoa anunciaron la llegada de su segundo bebé durante un viaje familiar a Europa, específicamente en Londres, donde Michelle presumió su avanzado embarazo en varios lugares emblemáticos de la ciudad, como Notting Hill y las clásicas cabinas telefónicas rojas. Las imágenes compartidas en Instagram reflejan lo radiante que se ve Michelle, mientras disfruta de la recta final de su embarazo.

Matías, emocionado por el crecimiento de su familia, acompañó las fotos con un mensaje lleno de cariño: “Londres con mucho amor. La familia sigue creciendo. TE AMO @michellerenaud”. Fue un anuncio especial, que se suma a la alegría que ambos comparten al esperar a su segundo hijo.

Una etapa de felicidad

Michelle no solo compartió su felicidad a través de las fotos, sino también en sus historias de Instagram. “Los sueños se cumplen. Nada más hermoso en este mundo que ser mamá. Y con un hombre hermoso MÁS”, escribió, transmitiendo la emoción y gratitud que siente al estar esperando un segundo hijo junto a Matías.

En su más reciente publicación, Michelle también dejó ver que su bebé está mucho más activo que los anteriores.

“Nuestro bebé que mete más patadas que ningún otro”, confesó con una sonrisa, dejando claro lo enérgico que es el pequeño que está por llegar.

Una familia creciendo con amor

Con la llegada de este nuevo bebé, la familia Renaud-Novoa sigue creciendo con amor. Michelle y Matías ya son padres de un hijo nacido en junio de 2024, y con este segundo bebé, su vínculo se fortalece aún más. Además, ambos actores tienen hijos de relaciones anteriores: Michelle tiene un niño pequeño con Josué Alvarado y Matías tiene un hijo adolescente con José María Magán. Los seguidores celebran cómo los hijos mayores se han adaptado perfectamente a la familia y cómo todos conviven en armonía.

El amor y la espera continúan

La noticia del embarazo de Michelle ha causado una gran emoción entre sus seguidores, quienes no han dejado de enviar mensajes de felicitación y buenos deseos. La pareja, que sigue mostrando su amor y complicidad en cada paso, continúa demostrando que el crecimiento de la familia es solo el principio de una etapa llena de nuevas aventuras.

Con este segundo bebé en camino, Michelle y Matías siguen compartiendo su felicidad con el mundo, y sus seguidores no pueden esperar para ver cómo esta hermosa familia sigue creciendo.

Sigue leyendo: