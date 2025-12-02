Nueva York endurece su sistema de puntos en 2026: así cambiarán las multas, las suspensiones y el riesgo para tu seguro

Nueva York se prepara para implementar uno de los ajustes más profundos en su sistema de sanciones de tránsito en más de una década.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) confirmó que la nueva reglamentación, ya avalada por la Legislatura estatal, entrará en vigencia a inicios de 2026, coincidiendo con la modernización completa de su plataforma tecnológica.

Los cambios endurecerán el cálculo del puntaje que reciben los conductores por cada infracción, ampliarán la ventana temporal para acumular sanciones y agregarán nuevas faltas que antes no computaban.

El objetivo oficial, según el DMV, es mejorar la seguridad vial y alinear el sistema con el de estados vecinos. Medios como WHEC, WHAM y Newsweek han señalado que la actualización tendrá un impacto directo en licencias, multas e incluso pólizas de seguro.

Un límite más bajo y un periodo más largo para sumar puntos

Hasta ahora, un conductor podía enfrentar la suspensión de su licencia al alcanzar 11 puntos en 18 meses. Esa regla cambiará de manera sustancial.

Con el nuevo esquema, la suspensión será posible al llegar a 10 puntos en 24 meses, lo que endurece el umbral y, a la vez, amplía el periodo durante el que cada infracción sigue activa.

“Cada condena permanecerá más tiempo en su historial y eso tendrá impacto en distintas áreas”, explicó el abogado Aaron Pam, de Tully Rinckey, en una entrevista con WHEC. El especialista advirtió que la nueva ventana de 24 meses hará más comunes las acumulaciones que llevan a suspensiones y a costos más altos de seguro.

Newsweek destacó que el propio DMV reconoció que este cambio permitirá identificar “violadores persistentes” con más eficacia, aumentando hasta 40% el número de conductores que podrían recibir acciones administrativas.

Infracciones que aumentan su puntaje

Buena parte del impacto vendrá de una escala de puntajes más estricta. Varias violaciones comunes incrementarán su peso:

* Exceso de velocidad de hasta 10 mph sobre el límite: de 3 a 4 puntos.

* Uso del celular al volante: de 5 a 6 puntos (según WHEC).

* No ceder el paso a un peatón: de 3 a 5 puntos.

* Conducción imprudente: de 5 a 8 puntos.

Además, el estado busca poner un foco particular en zonas de construcción. Según Pam y WHAM, incluso exceder el límite por 1 o 2 mph generará un puntaje más alto que el vigente, y todas las violaciones de velocidad en estas áreas pasarán a sumar 8 puntos.

El endurecimiento también alcanza situaciones de alto riesgo. WHAM informó que rebasar un autobús escolar detenido, participar en carreras de velocidad o exceder límites de altura en puentes y estructuras pasarán a sumar 8 puntos, cuando hoy algunas de estas faltas pesan solo 5.

Nuevas infracciones que ahora suman puntos

Otra diferencia importante será la incorporación de violaciones que antes no tenían efecto sobre el puntaje:

* Fallas de equipo: 1 punto por cada observación.

* Giros en U ilegales: 2 puntos.

* Obstruir el tránsito: 2 puntos.

* No apartarse para dar paso a vehículos de emergencia: 3 puntos.

WHEC subrayó que el nuevo sistema hará que, incluso, “un simple ticket por una luz trasera defectuosa” tenga impacto en el historial del conductor.

Alcohol, drogas y sanciones más severas

Las condenas por manejo bajo los efectos del alcohol también escalarán. En declaraciones citadas por los medios citados anteriormente:

* Primera condena relacionada con alcohol: sube de 5 a 8 puntos.

* Segunda: de 8 a 11 puntos.

* Tercera: de 11 a 14 puntos.

Además, el DMV podrá revocar permanentemente la licencia de cualquier conductor con más de 4 condenas por DWI, algo que AAA calificó como un intento claro de sacar de las calles a infractores persistentes.

Impacto económico: multas y seguros más caros

Aunque el DMV sostiene que la reforma prioriza la seguridad, expertos consultados por medios locales advierten que las repercusiones económicas serán inevitables.

“Muchas más personas están dispuestas a pagar multas más altas para lograr ese acuerdo de culpabilidad de 0 puntos”, dijo Pam a WHEC, señalando que muchos conductores preferirán pagar multas más altas para evitar condenas que sumen entre 6 y 8 puntos, pues incluso una sola puede elevar el costo del seguro o provocar la cancelación de la póliza.

Newsweek indicó que abogados especializados esperan un aumento notable en suspensiones y en el pago de Driver Responsibility Assessment Fees, tarifas obligatorias cuando un conductor acumula varios puntos.

¿Sirve tomar un curso para bajar el puntaje?

Los conductores conservarán la opción de realizar un curso aprobado por el DMV que reduce 4 puntos para fines de suspensión. Sin embargo, como advierten WHEC y WHAM, si las infracciones se acumulan rápidamente, algo más probable con el nuevo sistema, el beneficio tendrá un efecto limitado.

Aunque algunos aspectos técnicos se aprobaron oficialmente en 2024, la implementación operativa ocurrirá a mediados de febrero de 2026, una vez que el DMV active su plataforma tecnológica renovada.

El organismo reemplaza actualmente todos sus sistemas informáticos, y el nuevo esquema de puntos se pondrá en marcha de manera simultánea.

Sigue leyendo:

* 5 Cosas que te harán perder tu licencia

* Evita estos errores con las placas vehiculares para no perder tu licencia en Nueva York

* Nueva ley en EE.UU. exigirá pruebas a conductores mayores de 70 años a partir de julio de 2025