La Casa Blanca publica detalles de la resonancia magnética del corazón y abdomen de Trump

La Casa Blanca divulgó este lunes un memorando médico que detalla que Donald Trump se sometió en octubre a una resonancia magnética del corazón y del abdomen como parte de un examen preventivo.

Según el documento —firmado por su médico personal Sean Barbabella— estas pruebas forman parte de lo que describió como un “examen físico ejecutivo” habitual para hombres de la edad del presidente, informó AP.

Barbabella explicó que las imágenes avanzadas aplicadas a Trump arrojaron resultados completamente normales tanto en el sistema cardiovascular como en la zona abdominal.

De acuerdo con la agencia, el médico destacó que estas resonancias están orientadas a la detección temprana de potenciales problemas y a confirmar la estabilidad general del estado de salud del mandatario.

La publicación del memorando ocurrió un día después de que el propio Trump asegurara, en declaraciones a periodistas durante su regreso a Washington desde Florida, que los resultados habían sido “perfectos” y que no tenía inconvenientes en hacerlos públicos.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, señaló que con la divulgación del documento “ya se ofrecen suficientes detalles” sobre el estudio.

Trump afirmó también que no recordaba qué parte del cuerpo había sido examinada durante la resonancia. “Solo fue una resonancia magnética. ¿Qué parte? No era el cerebro, porque hice una prueba cognitiva y la pasé con sobresaliente”, dijo.

Los especialistas consultados por AP explican que las resonancias magnéticas usualmente se indican para investigar síntomas o hacer seguimiento a condiciones médicas existentes. Las resonancias “preventivas” del corazón o del abdomen no forman parte de las recomendaciones de evaluación rutinaria.

El tipo de examen que recibe Trump suele incluir pruebas adicionales de alto costo no cubiertas por el seguro y orientadas a perfiles de pacientes con alto poder adquisitivo.

Sigue leyendo:

• Legislador republicano de Indiana promete oponerse a los deseos de Trump tras insulto contra Tim Walz

• Maduro responde a la orden de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela: “Es una amenaza”

• Donald Trump discutirá con sus asesores los próximos pasos sobre Venezuela