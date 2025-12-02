Quiénes recibirán dos pagos del Seguro Social esta semana

El mes de diciembre comenzó con un calendario de pagos especialmente activo para millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. Mientras algunos recibirán su depósito en los primeros días del mes, otros deberán esperar hasta las últimas semanas. Además, un grupo en particular recibirá dos pagos antes de finalizar el año

De acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), el calendario completo de pagos se publica antes de iniciar cada año para que los beneficiarios conozcan con anticipación sus fechas exactas de depósito.

En diciembre, este ordenamiento deja ver variaciones importantes, especialmente para quienes dependen del programa Supplemental Security Income (SSI).

Este cierre de año ocurre mientras los beneficiarios ya se preparan para los pagos de 2026, que serán en promedio $56 más altos que los del año previo.

El aumento se debe al ajuste por costo de vida, que para el próximo año será de 2.8%, una medida diseñada para contrarrestar los efectos de la inflación.

Según la SSA, los pagos para los beneficiarios generales del Seguro Social siguen el patrón habitual: se emiten los miércoles y la fecha específica depende del día de nacimiento del receptor.

¿Quién recibe un pago esta semana?

Dos grupos obtendrán depósitos en los primeros días de diciembre:

– Los beneficiarios de Supplemental Security Income (SSI) recibirán su pago el 1 de diciembre.

– Quienes comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997 obtendrán su cheque el 3 de diciembre.

Calendario completo de pagos de diciembre

La SSA mantiene una programación basada estrictamente en la fecha de nacimiento del beneficiario. Para este mes, los pagos se distribuirán así:

– Nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes del año, cobran el 10 de diciembre.

– Nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes del año, cobran el 17 de diciembre.

– Nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes del año, cobran el 24 de diciembre.

¿Quiénes recibirán dos pagos en diciembre?

Los beneficiarios de SSI son los únicos que recibirán dos depósitos en el mes.

El primero llegó el 1 de diciembre, mientras que el segundo se enviará el 31 de diciembre.

Este programa ofrece apoyo económico a personas de 65 años o más, así como a quienes son ciegos o tienen alguna discapacidad, siempre que cuenten con ingresos y recursos limitados.

La razón del doble pago no es un aumento adicional, sino un ajuste administrativo: los beneficiarios de SSI no recibieron ningún depósito en noviembre y también habían recibido dos pagos en octubre por la misma razón.

La SSA adelanta el pago del mes siguiente cuando la fecha de depósito cae en un día inhábil, lo que provoca meses sin pago y otros con dos.

