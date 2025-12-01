Cuánto dinero extra al mes recibirá el jubilado promedio en 2026

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó el ajuste por costo de vida para 2026, una noticia esperada por millones de jubilados que dependen de estos ingresos para cubrir sus gastos básicos.

Sin embargo, aunque el aumento parece prometedor a simple vista, no todo ese dinero llegará directamente al bolsillo de los beneficiarios debido a incrementos paralelos en los costos de Medicare.

El aumento oficial del COLA

El 24 de octubre de 2025, la SSA anunció que el ajuste por costo de vida para 2026 será de 2.8%.

Con este incremento, el beneficio mensual promedio para los jubilados pasará de $2,015 dólares en 2025 a 2,071 dólares en 2026.

Esto significa un aumento oficial de $56 dólares al mes.

La agencia también detalló que el promedio mensual para matrimonios jubilados aumentará de $3,120 dólares a $3,208 dólares en 2026, según su hoja informativa del COLA.

Para quienes quieran conocer su monto exacto, la SSA enviará las notificaciones a principios de diciembre, aunque quienes tengan una cuenta en ‘my Social Security’ podrán revisarlo antes.

La parte que reduce ese aumento: Medicare

El incremento del Seguro Social no se reflejará completamente en los ingresos mensuales de la mayoría de los jubilados por una razón: la prima de Medicare Parte B.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron el 14 de noviembre de 2025 que la prima estándar subirá de $185 dólares a $202.90 dólares en 2026.

Esto implica un aumento de $17.90 dólares, cantidad que será descontada automáticamente del cheque de Seguro Social de cada beneficiario.

Con este ajuste, los jubilados no verán los $56 dólares completos del COLA, sino aproximadamente $38 dólares adicionales al mes, una diferencia significativa en un presupuesto fijo.

Costos más altos para algunos jubilados

Los incrementos serán aún mayores para quienes tienen ingresos más altos. Si el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) supera los $109,000 dólares en declaraciones individuales, la prima será al menos $81.20 dólares más alta que la estándar.

En el caso de matrimonios con MAGI superior a $218,000 dólares, aplicará el mismo ajuste elevado.

Además, el deducible anual de la Parte B también aumentará, pasando de $257 dólares a $283 dólares, lo que representa un incremento de $26 dólares.

Un COLA que no cubre la realidad

Estos incrementos muestran una problemática persistente: el COLA no refleja fielmente los gastos reales de los adultos mayores.

El indicador utilizado, el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados de Oficina (CPI-W), subestima costos que afectan especialmente a los jubilados, como servicios médicos, y sobrepondera gastos menos relevantes para ellos, como vivienda.

La cifra oficial frente a la cifra real

Sobre el papel, el jubilado promedio recibirá $56 dólares adicionales al mes en 2026. Pero, después de ajustar por el aumento en la prima de Medicare, la cantidad real que llegará a la mayoría será de apenas $38 dólares.

