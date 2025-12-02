Sofía Castro dedica emotivo mensaje a su esposo Pablo Bernot en su primer aniversario de boda

La actriz mexicana Sofía Castro y Pablo Bernot celebraron su primer aniversario de bodas, un hito que rememoró su elegante enlace religioso en San Miguel de Allende, en el estado mexicano de Guanajuato. Este mágico destino fue el escenario perfecto para sellar su historia de amor en una ceremonia rodeada de familiares y amigos cercanos.

Tras su emotiva boda civil en septiembre de ese mismo año, la actriz y el empresario reafirmaron su compromiso de por vida, luego de un noviazgo que comenzó en 2019 y que ha estado marcado por la complicidad, el cariño y la felicidad compartida. Ahora, un año después de su boda, el 1 de diciembre, la pareja sigue demostrando que su amor está más fuerte que nunca.

Aunque Sofía y Pablo vivieron su primer aniversario a la distancia, ella no dejó de compartir con sus seguidores el amor y gratitud que siente por su esposo. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro publicó un mensaje lleno de ternura, acompañando fotos inéditas de su boda.

“Un año del ‘sí’ más bonito de mi vida. Elegirte fue la mejor decisión. Gracias por todo el amor y por todo lo hermoso que me das. Gracias por ser mi compañero de viaje, somos el equipo más bonito. Por elegirnos siempre”, escribió la actriz mexicana.

“Lo nuestro solo nosotros lo entendemos… y me encanta. Feliz año, amor. Te amo infinito” destacó Sofía Castro.

El mensaje, lleno de emoción y cariño, también destacó la relación de complicidad que tienen, a la que se refirió como un “equipo bonito” que sigue creciendo con el paso del tiempo. La celebración se acompañó de un ramo de rosas rojas que Pablo Bernot envió a Sofía como parte de su sorpresa para la ocasión, con un mensaje especial: “Gracias por este año maravilloso. El primero de muchos. Te amo”.

A un año de la boda

Ensu boda, Sofía lució un espectacular vestido de novia diseñado a medida por el reconocido diseñador Oscar de la Renta y el talentoso Fernando García. Con detalles de encaje y manga larga, caminó hacia el altar del brazo de su emotivo padre, el productor José Alberto “El Güero” Castro, mientras amigos y familiares celebraban su unión.

La boda fue una fiesta íntima pero de gran significado para ambos, con la presencia de personas muy cercanas a los novios, como las hermanas de Sofía, Fernanda y Regina, y los hermanos de Pablo, Francisco y Lorenza Bernot. Ese día, unió a dos familias en un lazo de amor y compromiso eterno.

A un año de su matrimonio, Sofía Castro y Pablo Bernot siguen demostrando que el amor verdadero no tiene fronteras, y que su historia de amor continuará creciendo y fortaleciéndose con cada paso que den juntos.

