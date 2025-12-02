Subastan la medalla olímpica perdida de George Foreman

Meses después de su fallecimiento en marzo, la medalla de oro ganada por George Foreman en los Juegos Olímpicos de México 1968 apareció tras décadas desaparecida.

De acuerdo con la casa de subastas Leland, Foreman pidió a una vecina si podía utilizar su garaje para almacenar objetos. Entre las cajas que el exboxeador resguardó se encontraba la “medalla de oro olímpica, varios trofeos y la identificación de una de sus exesposas”.

Tras hacer una limpieza, los dueños encontraron estos objetos en las cajas. La subasta comenzó en $2,500 dólares y va camino a los $6,500. La puja finaliza en cuatro días, el próximo 5 de diciembre. No obstante, la casa de apuestas advirtió que no pueden asegurar la autenticidad de la presea.

¿El motivo? No cuentan con una fotocopia ni la copia original. “Creemos que es muy probable que se trate de la medalla de oro de George Foreman en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México de 1968. Sin embargo, no podemos asegurarlo sin una fotocopia ni la placa original”, indicaron.

“La medalla de oro es de plata dorada (plata maciza recubierta de una fina capa de oro). Dado que estuvo guardada en una caja durante décadas, no se encontraba en perfecto estado, por lo que se limpió para que se viera en su estado original”, detallaron.

Foreman ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968, tras vencer al soviético Jona Cepulis en la final de los pesos pesados.

La presea desapareció poco después: Foreman habría dejado varias pertenencias en casa de una vecina a finales de los años 70.



