Trump le dio un ultimátum a Maduro y rechazó sus condiciones para abandonar el poder

Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense Donald Trump, confirmó que la Casa Blanca dio un ultimátum a Nicolás Maduro para abandonar Venezuela durante una llamada telefónica en la que el líder chavista habría planteado una serie de condiciones que Washington calificó como “inaceptables”.

Maduro, afirmó Trump Jr., propuso dejar el país solo si podía mantener el control del Ejército venezolano desde el exilio, una exigencia que el empresario describió como “insostenible” y totalmente incompatible con una transición democrática.

“Tenemos una amenaza real para nuestro hemisferio; Nicolás Maduro, el líder del Cartel de los Soles… Ahora mi padre (@realDonaldTrump) le dió un ultimátum: salir de Venezuela ahora o algo más sucederá”.



🗣️ @DonaldJTrumpJr #VaAPasar pic.twitter.com/WE2qI2vPiw — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 2, 2025

“A Maduro, el líder del cartel, el que perdió las elecciones, mi padre le dio un ultimátum: vete de Venezuela o algo más sucederá”, declaró en un video en Rumble.

Las presuntas exigencias de Maduro que Trump rechazó

Nicolás Maduro presentó un amplio paquete de exigencias para abandonar Miraflores.

Entre ellas:

Mantener control sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el exilio.

Eliminar todas las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.

Detener el caso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Levantar sanciones contra más de un centenar de funcionarios de su administración.

Permitir que Delcy Rodríguez encabezara un gobierno de transición antes de la celebración de nuevas elecciones.

Garantías de inmunidad total para él y su familia.

La conversación telefónica, de aproximadamente 15 minutos, terminaría con la negativa de Trump a la mayoría de las solicitudes. Según Trump Jr., su padre ya había dado a Maduro un plazo de una semana para abandonar el poder.

Una “amenaza real” para Estados Unidos

Donald Trump Jr. insistió en que el régimen venezolano representa una amenaza directa para la región y para Estados Unidos. Aseguró que el mandatario norteamericano enfrenta resistencia interna en su ofensiva contra el chavismo y acusó al Partido Demócrata de intentar “sabotear” las acciones de la administración.

“Tenemos una amenaza real en nuestro hemisferio, sentada frente a nuestra costa”, dijo.

Afirmó que Maduro es “el líder del Cartel de los Soles”, una organización designada como terrorista por Estados Unidos.

