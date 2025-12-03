Beneficios del Seguro Social en 2026: Montos y fechas importantes

En 2026, los beneficiarios del Seguro Social experimentarán un incremento del 2.8% en sus pagos, una medida destinada a contrarrestar la inflación y mantener su poder adquisitivo. Descubre cómo y cuándo impactará este cambio en tu billetera.

Los incrementos corresponden al ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) y se aplicará en los pagos de los jubilados, sobrevivientes de personas jubiladas, Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y los beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) para el 2026.

Este ajuste está contemplado en la operación de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) que durante el mes de octubre debe calcular el COLA, con base en el comportamiento de la inflación, para contener el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las personas.

Para calcular el COLA, el SSA se basa en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés), específicamente al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del año anterior y los del año en curso.

Para el 2026, el COLA estableció un aumento del 2.8%, en los montos que reciben los beneficiarios del Seguro Social y de la SSI, a partir del próximo año.

Los nuevos montos de los pagos del Seguro Social para 2026

Si bien el monto de los pagos del Seguro Social se calcula de manera individual, la SSA compartió algunos montos estimados o promedio, ya con el ajuste del 2.8% aplicado en sus pagos promedio para el 2026:

Todos los trabajadores jubilados : $2,071

: $2,071 Pareja de la tercera edad , ambos reciben beneficios: $3,208

, ambos reciben beneficios: $3,208 Cónyuge sobreviviente con dos hijos : $3,898

: $3,898 Cónyuge sobreviviente de la tercera edad soltero : $1,919

: $1,919 Trabajador con una incapacidad, su cónyuge y con uno o más hijos: $2,937

su cónyuge y con uno o más hijos: $2,937 Todos los trabajadores con una incapacidad: $1,630

En el caso de los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), los montos máximos serán de $994 para un individuo y $1,491 para una pareja donde ambos son beneficiarios. Para tener un cálculo más preciso, puedes sumar un 2.8% al monto actual.

¿Cuándo entran en vigor los ajustes del COLA al Seguro Social?

Si bien, el ajuste por costo de vida (COLA) se anuncia en octubre, los incrementos se ven reflejados hasta los pagos correspondientes a enero del próximo año. Para 2026, los pagos se distribuirán en las siguientes fechas:

Miércoles 31 de diciembre de 2025 : Beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (Pago correspondiente a enero de 2026)

: Beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (Pago correspondiente a enero de 2026) Viernes 2 de enero de 2026: Beneficios de quienes comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997

Beneficios de quienes comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997 Miércoles 14 de enero: Beneficiarios que nacieron entre el día 1 y el 10 del mes

Beneficiarios que nacieron entre el día 1 y el 10 del mes Miércoles 21 de enero: Beneficiarios que nacieron entre el 11 y el 20

Beneficiarios que nacieron entre el 11 y el 20 Miércoles 28 de enero: Beneficiarios que nacieron entre los días el 21 y 31

Beneficiarios que nacieron entre los días el 21 y 31 Viernes 30 de enero de 2026: Beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (Pago correspondiente a febrero de 2026)

