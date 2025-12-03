Cuándo deberías congelar tu crédito

Congelar tu historial crediticio se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para frenar el robo de identidad y evitar que delincuentes abran cuentas nuevas a tu nombre.

Aunque muchas personas consideran esta medida solo cuando ya han sido víctimas de fraude, lo cierto es que existen varias situaciones en las que hacerlo de inmediato puede proteger tus finanzas.

Por eso, a continuación, te compartimos las situaciones en las que deberías congelar tu tarjeta.

Si pierdes tu cartera o te la roban

Una cartera extraviada suele contener documentos con información personal suficiente para que alguien solicite crédito en tu nombre.

Congelar tu reporte evita que un tercero pueda aprovechar esos datos y usar tus tarjetas antes de que alcances a cancelarlas.

Además, la fuente recuerda un consejo clave: nunca lleves tu tarjeta del Seguro Social contigo.

Ese número abre la puerta a todo tipo de fraudes, desde abrir cuentas bancarias hasta solicitar préstamos inmobiliarios.

Si existe una filtración de datos o actividad sospechosa

Cuando un banco o compañía de tarjeta detecta movimientos que no reconoces, activar un congelamiento mientras aclaras la situación puede frenar intentos adicionales de fraude.

Si recibes una notificación de que tu información fue parte de una brecha masiva de datos –o pudo haberlo sido–, lo más prudente es congelar tu crédito temporalmente.

De manera preventiva

Si no planeas solicitar crédito en el corto plazo o simplemente quieres blindar tus finanzas, congelar tu crédito evita que extraños tengan acceso a tus reportes.

Aunque parezca una medida exagerada, es uno de los mecanismos más seguros para proteger tus ingresos, ya sea que trabajes o que vivas de tus beneficios del Seguro Social.

Qué ocurre cuando tu crédito está congelado

Si alguien logra obtener tu número de Seguro Social y otra información personal, no podrá pedir préstamos o tarjetas nuevas a tu nombre: las instituciones financieras no podrán consultar tu historial.



Sin embargo, tu reporte sí puede ser accesible para:

? Las agencias de crédito (Equifax, TransUnion y Experian).

? Autoridades federales, estatales o locales bajo ciertas circunstancias.

? Empresas que revisan historiales para seguros, empleos o arrendamientos.

? Empresas con las que ya tienes cuentas activas.

? Agencias de cobranza.

? Empresas que verifican identidad.

? Entidades que emiten ofertas preaprobadas, a menos que optes por excluirte en www.optoutprescreen.com.

Un congelamiento también significa que los prestamistas no podrán consultar tu reporte cuando solicites un crédito nuevo, como un financiamiento de auto o un préstamo personal. En esos casos, deberás descongelarlo temporalmente.



Aun con el congelamiento activo, es importante pedir copias gratuitas de tus reportes para verificar que toda la información sea correcta.

Qué hacer si sospechas que tu información fue comprometida

– Comunícate con tu banco o emisora de tarjeta para que el departamento de fraude investigue.

– Revisa minuciosamente tus estados de cuenta de cheques, ahorro, tarjetas y cuentas de inversión.

– Abre cuentas nuevas si es necesario.

– Actualiza los pagos automáticos con tu nueva información bancaria.

– Cambia contraseñas de todos tus accesos en línea.

– Reporta formalmente el incidente ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) y las autoridades locales.

La realidad es que el crimen cibernético no desaparecerá. La mejor defensa es actuar rápido, monitorear tus cuentas y evitar cargar documentos sensibles como tu tarjeta del Seguro Social.

Sigue leyendo:

– Qué pasa cuando te atrasas un día en tu pago de tarjeta de crédito

– Por qué nunca deberías ser aval de un préstamo para nadie

– Qué pasa si no pagas deudas médicas de menos de $1,000 dólares