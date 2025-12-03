Cuánto cuestan los árboles de Navidad naturales en Nueva York

Con la llegada de diciembre, millones de familias en Nueva York comienzan la búsqueda del árbol navideño ideal. Sin embargo, en una ciudad donde casi todo es costoso, los precios de los árboles naturales pueden variar ampliamente según el barrio, el tamaño y hasta la procedencia del producto.

Este año, los compradores encontrarán una oferta abundante y precios relativamente estables.

Según el Real Christmas Tree Board, el panorama de abastecimiento es favorable: 84% de los productores afirmó que no aumentará los precios mayoristas esta temporada.

Para los consumidores, esto significa más oportunidades de encontrar árboles a precios accesibles.

Marsha Gray, vocera del organismo, explicó que mientras más árboles tengamos en el mercado, típicamente significa mejores oportunidades para un precio razonable o para un precio más bajo.

Gray añadió que una parte importante de los árboles vendidos en Nueva York proviene de Canadá, lo que mantiene los costos controlados, pues estos productos están exentos de aranceles.

“Han recibido suministro de Canadá durante mucho tiempo, son grandes socios comerciales, esos son agricultores que conocemos y con los que trabajamos directamente”, señaló.

¿Cuánto cuestan los árboles según el barrio?

Los precios pueden variar significativamente de acuerdo con la zona.

En SoHo Trees, un abeto Fraser de 7 pies tiene un precio aproximado de $200, incluyendo la base.

En Tribeca, un árbol de características similares –entre 6 y 7 pies– se vende alrededor de $245.

En Fort Greene, en Brooklyn, el costo del mismo Fraser de 7 pies oscila entre $169 y $258, dependiendo de si se trata de un árbol premium, estándar o uno que sufrió daños durante el transporte.

En Manhattan, la cadena Whole Foods ofrece árboles de 7 a 8.5 pies por $90 más impuestos, un precio considerablemente menor al de los vendedores de calle.

Competencia entre vendedores

Sara Gatanas, del Urban Garden Center, explicó que parte del reto para los negocios locales es competir con los puestos temporales instalados en las aceras.

“Estamos compitiendo con todos los vendedores de la calle que no son locales y que no tienen renta que pagar”, afirmó.

En su establecimiento, un Fraser del mismo tamaño cuesta $175, una cifra que refleja los costos operativos de un negocio establecido dentro de la ciudad.

La diversidad de precios permite a los neoyorquinos elegir entre opciones económicas o árboles premium, dependiendo de su presupuesto y preferencias.

Lo claro es que, este año, la amplia disponibilidad podría ayudar a que más familias encuentren un árbol natural sin que el gasto se dispare.

