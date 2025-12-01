En fotos: Melania Trump presenta las decoraciones navideñas de la Casa Blanca

La Primera Dama Melania Trump presentó oficialmente la decoración navideña de la Casa Blanca para 2025, bajo la temática “Home Is Where The Heart Is” (“El Hogar Está Donde Está el Corazón”), la cual busca reflejar el espíritu sincero de la nación dentro de la “Casa del Pueblo”.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Casa Blanca, Melania Trump basó su concepto en las experiencias de la maternidad y su vida profesional. El reconocido diseñador Hervé Pierre fue el encargado de supervisar la ejecución del diseño.

(Foto: Andrea Hanks/ Prensa Casa Blanca)

“El movimiento constante me ha enseñado que el hogar no es solo un espacio físico; es la calidez y el confort que llevo dentro, independientemente del entorno. Esta Navidad, celebremos el amor que llevamos dentro y compartámoslo con el mundo que nos rodea”, expresó la primera dama. “Al fin y al cabo, dondequiera que estemos, podemos crear un hogar lleno de gracia, resplandor e infinitas posibilidades”.

(Foto: Andrea Hanks/ Prensa Casa Blanca)

Homenaje a familias de militares fallecidos

Asimismo, la decoración incluyó tributos especiales y el mantenimiento de tradiciones, indica la Casa Blanca. El Salón Rojo se transformó en el “Fostering the Future Red Room,” un espacio dedicado a la comunidad de hogares de guarda (foster-care), una causa apoyada por la Primera Dama desde 2021.

Por su parte, en el Salón Azul, el Árbol de Navidad oficial, un abeto de Míchigan honra a las Familias de la Estrella Dorada (Gold Star Families), que son las familias de los miembros del servicio militar que murieron mientras servían a los Estados Unidos. Este está adornado con estrellas doradas y ornamentos que representan el ave y la flor oficial de cada estado y territorio de Estados Unidos.

(Foto: Andrea Hanks/ Prensa Casa Blanca)



Se instalaron más de 50 árboles de Navidad, 75 coronas distintivas con lazos rojos, 700 pies de guirnaldas, 25,000 pies de cinta y 10,000 mariposas en los pasillos de la residencia, apunta el comunicado.

El Salón Este presenta exhibiciones patrióticas en rojo, blanco y azul, en anticipación al próximo 250 aniversario de la Nación. La Casa de Jengibre de 2025, que destaca el Pórtico Sur y la Sala Oval Amarilla, se exhibe en el Comedor de Estado y utiliza más de 120 libras de jengibre.

