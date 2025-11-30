Dollar Tree: 9 artículos que los abuelos deben comprar antes de Navidad

La Navidad es una época especial, especialmente para aquellos abuelos que tienen nietos pequeños. Ya sea que vivan cerca o estén de visita durante las fiestas, esta es la oportunidad perfecta para llenar la casa de espíritu navideño sin romper el banco.

Gracias a Dollar Tree, puedes encontrar artículos festivos a precios asequibles que alegrarán a los más pequeños sin sacrificar tu presupuesto. Aquí te dejamos una lista de los mejores productos navideños de Dollar Tree que puedes comprar por menos de $10.

1. Kits de decoración navideña para colorear de Crafters Square

Si quieres pasar tiempo de calidad con tus nietos, los kits de decoración “colorea tú mismo” de Crafters Square son una excelente opción. Cada kit incluye figuras de Papá Noel, muñeco de nieve, árbol o camión, junto con cuatro marcadores para que los niños expresen su creatividad mientras crean recuerdos. Precio: $1.50

2. Pegatinas

Este paquete de 33 piezas de pegatinas de purpurina con temática navideña es perfecto para que los niños decoren sus propios proyectos de arte y manualidades. Con diseños variados, las posibilidades son infinitas para que personalicen su espacio navideño, ¡y los abuelos pueden unirse a la diversión!

Precio: $1.50

3. Decoración de pared de muñeco de nieve

Agrega un toque festivo a tu hogar con esta decoración de pared en forma de muñeco de nieve. Ligera y cubierta con oropel, esta pieza será un éxito entre los más pequeños, ¡y puedes colgarla en cualquier lugar de la casa para darle vida a tu decoración navideña!

Precio: $1.50

4. Almohada navideña

Nada dice “Navidad” como una almohada navideña suave y abrazable. Dollar Tree ofrece almohadas con diseños clásicos que los niños adorarán, como el árbol de Navidad, una estrella con un árbol, bastones de caramelo y un diseño de “let it snow”. ¡Un toque cómodo y festivo para cualquier rincón de la casa! Precio: $7.00

5. Peluche de casa navideña

Regálales a tus nietos un amigo acogedor esta Navidad con los peluches de la Casa Navideña. Disponibles en diseños como reno, muñeco de nieve, Santa y pingüino, ¡seguro que los niños se encariñarán con estos adorables peluches! Precio: $1.50

6. Mezcla de chocolate caliente con leche

No hay nada como una taza de chocolate caliente en Navidad. Asegúrate de tener siempre a mano la mezcla de chocolate caliente con leche Swiss Miss, que viene en paquetes de 6 sobres listos para preparar. Perfecto para compartir con los nietos después de una tarde de juegos navideños. Precio: $1.25

7. Cucharas mezcladoras

Haz que el chocolate caliente sea aún más especial con las cucharas mezcladoras Palmer de chocolate mini. Cada caja contiene 5 cucharas miniatura. Precio: $1.25

8. Plato tradicional de personajes navideños

Convierte las comidas en un momento aún más divertido con los platos tradicionales de personajes navideños. Estos platos con diseños festivos como Santa, el muñeco de nieve y más, harán que los niños disfruten aún más su comida en esta época del año. Precio: $1.50

9. Delantal navideño

Si te encanta cocinar durante las fiestas, ¡muestra tu espíritu navideño con un delantal de la Casa de Navidad! Escoge entre estilos de Santa o elfo y cocina con estilo mientras mantienes el ambiente festivo en la cocina. Ideal para hacer galletas o preparar comidas navideñas para los nietos. Precio: $9.00

