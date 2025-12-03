Descubre cómo la Inteligencia Artificial transformará tu experiencia en las compras navideñas

Con la temporada navideña a punto de comenzar, una novedad puede ser de gran ayuda para los compradores: la Inteligencia Artificial, que según los expertos influenciará la posible venta de unos $73,000 millones de dólares, gracias a la acción de minoristas innovadores que han incorporado herramientas que transforman la experiencia de compra.

Estas herramientas, nuevas o actualizadas, están justo a tiempo con la promesa de ofrecer a los consumidores experiencias de compra más sencillas y, una mayor participación del gasto en línea, incluso aun cuando se encuentran en sus primeras etapas.

Empresas como Walmart, Amazon y Google están buscando ampliar sus servicios por esta vía, a lo que ya tienen con los Chatbots de temporadas anteriores, con estas versiones diseñadas para ofrecer recomendaciones personalizadas de productos, dar seguimiento a los precios y realizar algunos pedidos mediante “conversaciones” con los clientes que no siguen un guion.

Esas funciones además se combinarán con plataformas de IA como: ChatGPT, OpenAI, y Gemini, de Google, el cual, en uno de los lanzamientos más comentados de la temporada, presentó un agente de IA que puede llamar a las tiendas locales para preguntar si tienen disponible el producto deseado.

De acuerdo con Caila Schwartz, directora de investigación del consumidor de Salesforce, empresa de software de San Francisco, la IA tuvo una influencia de hasta en $73,000 millones de dólares, o 22%, de todas las ventas globales desde el martes anterior al Día de Acción de Gracias hasta el lunes posterior a la festividad, superando los $60,000 millones que se vendieron en 2024.

Estas consultas abarcan desde una simple consulta en ChatGPT hasta sugerencias de regalos proporcionadas por IA en las tiendas virtuales de los minoristas.

La punta del iceberg en las ventas en línea

Pese al avance que implica esta herramienta, los expertos señalan que el impacto de la IA en las compras navideñas todavía es “relativamente limitado” para la presente temporada, ya que no todos los sitios web de compras ofrecen herramientas útiles y no todos los compradores están habituados a su uso, detalló Brad Jashinsky, analista sénior del sector minorista en Gartner, empresa de investigación de tecnologías de la información y consultoría.

“Cuantos más minoristas lancen estas herramientas, mejores se volverán y los consumidores se sentirán más cómodos con ellas y comenzarán a buscarlas”, agregó Jashinsky. “Pero el comportamiento del cliente tarda mucho tiempo en cambiar”.

¿De qué forma la tecnología influye en los hábitos de compras de fin de año en 2025?

La IA tiene un gran potencial para simplificar la búsqueda del regalo perfecto, ya que ofrece resultados más rápidos y detallados que un navegador web y con muchos menos clics.

Por ejemplo, OpenAI actualizó ChatGPT para agregarle una función de investigación que proporciona guías de compra personalizadas, que consulta información de páginas de productos, reseñas, precios y las interacciones previas del usuario con el chatbot.

La herramienta funciona mejor con productos complejos como electrónicos y electrodomésticos, o con mercancías “de mucho detalle”, como los artículos de belleza o deportivos, de acuerdo con OpenAI.

Por su parte Rufus, el asistente de compras de Amazon tiene capacidad de recordar la información que los clientes le proporcionaron previamente, para ofrecer sugerencias más específicas. Con estos datos: historial de navegación, compras del usuario y las reseñas, se utilizan para personalizar las recomendaciones.

En el caso del Modo IA de Google proporciona respuestas a preguntas detalladas en lenguaje natural.

