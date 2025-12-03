El tiempo de hoy en Chicago para este miércoles 3 de diciembre

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por esta razón, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 3 de diciembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

Junto a esto, la sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 18ºF (-8ºC) de máxima y 18ºF (-8ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 88 durante la primera parte del día y del 5 a lo largo de la noche. Luego, se prevén cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 16.16 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:00 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:20 h. En total, tendremos 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos cielos sin nubes. La temperatura máxima estimada será de 18 grados Fahrenheit (-8 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 5 (-15ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 1% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima