Detienen en España a fugitivo colombiano acusado de actividades ilícitas

Agentes de la Policía Nacional de España detuvieron a un fugitivo colombiano que lleva el alías “Mono Gerly”, quien es integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El hombre está acusado de presuntas actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo.

La policía de España informó en un comunicado que el detenido formaba parte del grupo armado denominado Frente de Guerra Oriental, que operaba en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.

“El fugitivo se consolidó como el encargado dentro de la organización para desplegar el personal integrante de las redes de apoyo al terrorismo del Ejército de Liberación Nacional, manejando los laboratorios para el procesamiento de narcóticos, la entrega de dinero en efectivo y dólares que provenían de actividades ilícitas, para legalizarlo a través de la compra de terrenos, fincas, vehículos, inmuebles y divisas en casas de cambio”, indicaron las autoridades.

Empresas fantasmas para comprar terrenos o fincas

“Mono Gerly” recurría presuntamente a empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio de moneda nacional y extranjera, con las que conseguía dar un aspecto legal al dinero ilícito, a través de la compra, de terrenos o fincas.

La investigación se inició cuando se tuvo conocimiento de que el detenido era integrante desde el año 2004 del grupo armado organizado denominado Frente de Guerra Oriental.

Enriquecimiento ilícito

La policía compartió que “Mono Gerly” era el tercer cabecilla del Comando Central, cuya función era la realización de blanqueo de capitales, financiación al terrorismo, enriquecimiento ilícito y delinquir agravados, a través de empresas fantasma, corresponsales bancarios, y casas de cambio de moneda nacional y extranjera.

El fugitivo se instaló con su pareja en Madrid, aunque sin domicilio fijo y realizando cambios contantes de ubicación. Después abrió un comercio en el centro de la ciudad donde fue localizado y detenido.

El ELN, sostuvo por dos años negociaciones de paz con el Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero los diálogos terminaron en enero ante la persistencia de los ataques de los rebeldes.

