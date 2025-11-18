Desmantelan célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en España

En un operativo en conjunto con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Policía Nacional de España, ubicaron y desmantelaron una residencia en la que operaba el Cártel Jalisco Nueva Generación en donde arrestaron a veinte presuntos narcotraficantes e incautaron varios kilos de narcóticos.

A través de un comunicado, la Policía Nacional informó que de los 20 detenidos, 15 ingresaron directamente en prisión. Entre los arrestados se encuentran objetivos prioritarios de la DEA que desde hace años buscaba, además de posibles miembros de la Camorra italiana.

Incautaron dinero, armas y drogas

Durante el operativo lograron incautar 1,870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, así como 275,000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15,000 USDT, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

“La organización había reactivado su estructura operativa ante la llegada de un cargamento de droga, oculta en maquinaría industrial de gran tonelaje, incorporando nuevos miembros mexicanos enviados expresamente por el Cártel”, indicaron las autoridades españolas.

Los 20 arrestados, presuntamente se dedicaban a la introducción de grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica para su posterior distribución en España y otros países europeos. La operación fue dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Especial Antidroga.

🚩Desarticulada la “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación



🔹20 detenidos

🔹1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 USDT, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata @DEAHQ pic.twitter.com/6Dx1SU9pnT — Policía Nacional (@policia) November 18, 2025

La droga oculta en maquinaria industrial

Las autoridades señalaron que la investigación comenzó este año cuando se constató la introducción de cocaína en España, la cual iba oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje, aprovechando el estructura empresarial de uno de los principales objetivos españoles al servicio del cártel.

Cuando los narcóticos ya se encontraban en Europa, se almacenaba en fincas ubicadas en la sierra de Madrid y en Ávila, zonas que proporcionaban tanto privacidad como seguridad para la custodia de la droga.

La distribución nacional era coordinada desde una finca cerca de La Adrada (Ávila) con ramificaciones en Bilbao y Valencia, empleando vehículos que tenían compartimentos ocultos para el transporte de los narcóticos.

Enviaban narcóticos también a Italia

La organización cuya sede principal está en México, contaba con otras fincas en Toledo, donde se recibía y enviaba la maquinaria industrial, con el estupefaciente oculto con rumbo a Italia. La policía detectó en septiembre el primer envío de cocaína hacia el país, a través de un capo de la camorra napolitana perteneciente al clan Amato-Pagano.

Foto: Policía Nacional de España

“El encargado de dar soporte en España a toda la estructura de introducción, almacenamiento y distribución del producto era un empresario español responsable de la logística del entramado, a través de varias sociedades mercantiles de su propiedad. De esta forma, además de proporcionar logística, permitía introducir en el flujo legal las ganancias económicas obtenidas”, argumentaron las autoridades.

El operativo estuvo dividido en dos fases: una dirigida a las detenciones del núcleo de operaciones y la segunda contra los puntos clave de distribución en las provincias de Valencia y País Vasco.

Las 20 personas arrestadas estaban en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo. Las autoridades de Países Bajos interceptaron un cargamento procedente de Costa Rica que llevaba estupefacientes ocultos en la maquinaria de un contenedor marítimo.

Sigue leyendo: