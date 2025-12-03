Fans de “Stranger Things” denunciaron algunos errores en su última temporada

El estreno del Volumen 1 de Stranger Things 5 el pasado 26 de noviembre desató una fuerte polémica en redes sociales, donde miles de fans señalaron múltiples errores de continuidad dentro de la historia. El regreso a Hawkins era ampliamente esperado, pero la atención se centró en inconsistencias que afectan la narrativa de Will Byers, según usuarios de redes.

Los comentarios destacaron que un recuerdo clave del personaje fue alterado respecto a su versión original. En la temporada 2, específicamente en “The Mind Flayer”, Jonathan describe una escena sombría en la que ambos construyen el Castillo Byers bajo una tormenta. Esta contradicción se convirtió en uno de los fallos de guion en Stranger Things más comentados.

En la nueva temporada, ese recuerdo aparece como un día soleado y feliz, lo que provocó críticas sobre la cronología de Hawkins y la coherencia emocional del personaje. Los fans subrayaron que la construcción del castillo simbolizaba el trauma por el abandono de Lonnie, un elemento clave dentro del arco dramático de Will Byers que parecía haberse diluido.

Los espectadores también encontraron errores adicionales en diálogos relacionados con la edad del personaje. En “La Trampa del Arco Iris”, Joyce afirma que Will tenía 11 años cuando fue llevado al Mundo del Revés, contradiciendo materiales oficiales que indicaban 12. Este desacierto reavivó el debate sobre los gazapos en Stranger Things y la atención al detalle dentro de Netflix.

La polémica revive el “Birthdaygate” y pone presión sobre la temporada final

Este nuevo error llevó a recordar el famoso “Birthdaygate”, el momento en la cuarta temporada en el que la trama transcurre exactamente el día del cumpleaños de Will, el 22 de julio, sin que ningún personaje lo mencione. La controversia se convirtió en uno de los errores virales de Stranger Things más recordados entre fans.

En 2022, los hermanos Duffer se disculparon públicamente por olvidar la fecha y explicaron que incluso consideraron cambiar retroactivamente el cumpleaños al 22 de mayo. El incidente fue interpretado por muchos como una señal de descuido creativo en una producción que siempre ha destacado por su cuidado en la continuidad narrativa y su ambientación ochentera precisa.

A pesar de las críticas, la expectativa por el estreno de los siguientes volúmenes de Stranger Things 5 continúa creciendo. Netflix confirmó que el Volumen 2 se estrenará el 25 de diciembre y el Volumen 3 el 31 de diciembre, reforzando la estrategia de lanzar la temporada final de Stranger Things en fechas festivas de gran audiencia internacional.

El cierre de la serie constará de ocho episodios de larga duración, lo que promete un desenlace épico para la saga de Hawkins. Las duraciones, que oscilan entre 54 minutos y casi tres horas, fueron presentadas por el elenco como equivalentes a “películas completas”, reforzando la promesa de una producción de gran escala en Netflix.

Los títulos oficiales incluyen “The Crawl”, “Sorcerer” y “The Rightside Up”, capítulos que formarán la última etapa del exitoso fenómeno cultural. La audiencia mundial espera que el cierre repare los errores recientes y ofrezca un final a la altura del impacto global de la serie Stranger Things.