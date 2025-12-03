Millie Bobby Brown confesó que cambió su nombre tras su boda con Jake Bongiovi

La actriz estadounidense Millie Bobby Brown ha sido noticia nuevamente al anunciar que cambió de nombre luego de casarse con Jake Bongiovi. La revelación la hizo a través del medio digital VT.

Hace una semana estrenó el volumen uno de la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, y todo su elenco sigue promocionando la serie en diferentes medios de comunicación y a través de diferentes formatos.

Esta revelación en específico la hizo en un formato que VT tiene de ‘Friendship Test’ con el que prueban la amistad de algunos famosos. A La protagonista de ‘Stranger Things’ la pusieron a evaluar su amistad con Noah Schnapp, su compañero de serie desde el 2016.

Schnapp tenía que decir el nombre completo de la actriz, pero entre risas confesó que ya no era Millie Bobby Brown: “Olvídate de Bobby, olvídate de Brown. Solo es Millie Bonnie Bongiovi. Eso es todo” y después bromeó diciendo, “Millie Bon Bon”.

Hay que recordar que la actriz de 21 años se casó con el hijo de Jon Bon Jovi en mayo del año pasado. Celebraron su unión en una ceremonia privada en Estados Unidos.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que Millie y Noah se han convertido en muy buenos amigos desde que se conocieron en el set de grabación de la serie, pues ambos comenzaron en este proyecto siendo apenas unos niños. Incluso, el actor es el padrino de la hija que acaba de adoptar la pareja.

Toda la gira del elenco por la promoción de la última temporada de ‘Stranger Things’ terminará muy pronto, pues el volumen 2 estrenará el 25 de diciembre.

