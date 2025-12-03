La FDA reclasifica a Clase II el retiro de 1,5 millones de bolsas de queso rallado, distribuido en 31 estados y Puerto Rico

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) reclasificó a Clase II el retiro de 1,5 millones de bolsas de queso rallado, de cinco tipos de productos, por posible presencia de metal.

El retiro de los quesos de Great Lakes Cheese Co. se inició el 3 de octubre y fue distribuido en 31 estados de EE. UU. y en Puerto Rico. Afecta a al menos 12 marcas, entre ellas Walmart/Great Value, Aldi/Happy Farms y Target/Good & Gather.

El retiro afecta a varias mezclas y marcas de queso rallado de Great Lakes Cheese Co. Inc. El retiro se produce luego de que se descubriera que el producto puede contener fragmentos metálicos, lo que puede causar riesgo de lesiones internas si se consume.

La FDA actualizó el retiro el 2 de diciembre con una clasificación Clase II, que implica un riesgo de daño grave bajo (remoto), sin dejar de advertir que la posibilidad de lesiones leves o temporales (irritación, dolor, etc.) existe.

¿Dónde fueron distribuidos los quesos?

Los quesos se vendieron en 31 estados de EE. UU. y el territorio de Puerto Rico:

Alabama Arizona Arkansas California Colorado Florida Georgia Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Minnesota Mississippi Missouri Nebraska Nevada New Mexico (Nuevo México) New York (Nueva York) North Carolina (Carolina del Norte) Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico (Territorio) South Carolina (Carolina del Sur) Tennessee Texas Utah Virginia Washington Wisconsin

Lo que debe saber del retiro del Queso Rallado

Como mencionamos, hay cinco tipos de mezclas de queso rallado y 12 marcas afectadas. A continuación, la información detallada por la FDA:

1. Queso Mozzarella Rallado Parcialmente Descremado y Bajo en Humedad: Always Save, Borden, Brookshire’s, Cache Valley Creamery, Chestnut Hill, Coburn Farms, Econo, Food Club, Food Lion, Gold Rush Creamery, Good & Gather, Great Lakes Cheese, Great Value, Happy Farms by Aldi, H-E-B, Hill Country Fare, Know & Love, Laura Lynn, Lucerne Dairy Farms, Nu Farm, Publix, Schnuck’s, Simply Go, Sprouts Farmers Market, Stater Bros. Markets, Sunnyside Farms.

Always Save, Borden, Brookshire’s, Cache Valley Creamery, Chestnut Hill, Coburn Farms, Econo, Food Club, Food Lion, Gold Rush Creamery, Good & Gather, Great Lakes Cheese, Great Value, Happy Farms by Aldi, H-E-B, Hill Country Fare, Know & Love, Laura Lynn, Lucerne Dairy Farms, Nu Farm, Publix, Schnuck’s, Simply Go, Sprouts Farmers Market, Stater Bros. Markets, Sunnyside Farms. 2. Mezcla de Quesos Rallados al Estilo Italiano: Happy Farms by Aldi, Brookshire’s, Cache Valley Creamery, Coburn Farms, Great Value, Know & Love, Laura Lynn, Publix, Simply Go.

Happy Farms by Aldi, Brookshire’s, Cache Valley Creamery, Coburn Farms, Great Value, Know & Love, Laura Lynn, Publix, Simply Go. 3. Mezcla de Queso Rallado Estilo Pizza: Food Club, Econo, Gold Rush Creamery, Great Value, Laura Lynn, Simply Go.

Food Club, Econo, Gold Rush Creamery, Great Value, Laura Lynn, Simply Go. 4. Mezcla de Quesos Rallados Mozzarella y Provolone: Freedom’s Choice, Good & Gather, Great Lakes Cheese, Great Value.

Freedom’s Choice, Good & Gather, Great Lakes Cheese, Great Value. 5. Mezcla de Quesos Rallados Mozzarella y Parmesano: Good & Gather.

¿Qué hacer si compraste el producto sujeto a retiro?

Las autoridades sanitarias exhortan a los consumidores a tomar previsiones para evitar lesiones. Se recomienda revisar el refrigerador y congelador, y constatar las marcas y tipos de queso rallado comprados en la lista.

En caso de que coincida la información, evite consumirlo y descártelo. El riesgo, aunque bajo (Clase II), es real y potencialmente evitable.

También existe la posibilidad de devolver el producto al punto de venta (Walmart, Target, Aldi, Publix, etc.) para recibir un reembolso.

