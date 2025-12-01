Retiro de quesos en Nueva York y Nueva Jersey por contaminación con Listeria

Varios lotes de queso pecorino producidos o envasados en Nueva Jersey por The Ambriola Company y envasados en tiendas de Wegmans Food Markets (en Nueva York y otras áreas) están siendo retirados del mercado por riesgo de contaminación con Listeria.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó sobre la situación en su sitio oficial. The Ambriola Company inició el retiro del mercado de ciertos productos de queso rallado de marcas como Locatelli, Boar’s Head y Member’s Mark debido a la confirmación de la presencia de Listeria monocytogenes en pruebas de rutina.

Los productos fueron distribuidos a tiendas minoristas y distribuidores a nivel nacional entre el 3 de noviembre de 2025 y el 20 de noviembre de 2025. Una vez que se conocieron los riesgos de la posible contaminación, la empresa suspendió la producción y distribución en las instalaciones de West Caldwell, Nueva Jersey.

¿Cuáles son los productos específicos afectados de The Ambriola Company?

La recomendación para los consumidores es revisar las fechas de vencimiento (o “Fechas de caducidad” en el listado a continuación) de los productos adquiridos:

1. Productos Minoristas (Pre-envasados, por peso exacto)

Locatelli Pecorino Romano Rallado (Taza 4 oz.): Fechas de Vencimiento: 05/03/26, 05/10/26, 05/17/26.

Locatelli Pecorino Romano Rallado (Taza 8 oz.): Fechas de Vencimiento: 04/06/26, 04/11/26, 04/12/26, 04/15/26, 04/17/26, 05/05/26, 05/06/26, 05/07/26, 05/10/26, 05/12/26, 05/14/26, 05/17/26.

Boar’s Head Pecorino Romano Rallado (Taza 6 oz.): Fechas de Vencimiento: 03/04/26, 03/12/2026.

Member’s Mark Pecorino Romano (Bolsa 1.5 lb): Fechas de Vencimiento: 25/03/26, 30/03/26, 05/04/26.



2. Productos Rallados Vendidos por Libra (A Granel)

Locatelli Pecorino Romano Rallado: Fechas de Vencimiento: 04/03/26, 06/03/26, 11/03/26, 13/03/26.

Ambriola Pecorino Romano Rallado: Fechas de Vencimiento: 28/02/26, 04/03/26, 11/03/26.

Pinna Pecorino Romano Rallado: Fecha de Vencimiento: 03/11/26.

Boar’s Head Pecorino Romano Rallado (Bolsa): Fechas de Vencimiento: 03/03/26, 03/12/26.



Lotes afectados de Wegmans Food Markets

La FDA publicó una imagen del producto distribuido por Wegmans Food Markets. Crédito: FDA | Cortesía

Por su parte, Wegmans Food Markets anunció un retiro del mercado para el queso Pecorino Romano rallado de la marca Locatelli debido a la posible contaminación con Listeria monocytogenes. Estos productos fueron vendidos con etiquetas de báscula (peso variable) de Wegmans.

Los productos tienen las siguientes características: Empaquetado en un envase de plástico. Etiqueta: “Queso Pecorino Romano Rallado Locatelli”. Código UPC: 2-77580-XXXXX-7 (donde “XXXXX” varía según el peso). Todos los códigos de lote han sido retirados del mercado.



¿Dónde fueron vendidos?

El reporte de la FDA indica que el producto se vendió entre el 14 y el 24 de noviembre de 2025 en tiendas Wegmans de 9 estados y el Distrito de Columbia, que incluyen: Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Virginia y Washington, D.C.

Riesgos de la infección por Listeria

La razón detrás de estos retiros (confirmada por pruebas de rutina) es la presencia de Listeria monocytogenes. Esta bacteria puede causar infecciones graves, conocidas como listeriosis, con los siguientes riesgos:

Población de alto riesgo: Infecciones graves, y potencialmente mortales, en niños pequeños, personas mayores/frágiles y aquellos con sistemas inmunitarios debilitados .

Infecciones graves, y potencialmente mortales, en . Riesgo en embarazo: Puede causar abortos espontáneos y muerte fetal en mujeres embarazadas.

Los síntomas comunes son: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Si presenta estos síntomas, contacte inmediatamente a su proveedor de atención médica.

Hasta la fecha no se han reportado enfermedades relacionadas con estos retiros hasta el momento, pero la acción es una medida de precaución urgente.

Lo que deben saber los consumidores

En caso de haber comprado alguno de los productos de queso Pecorino Romano afectados de Ambriola (marcas Locatelli, Boar’s Head, Member’s Mark, Pinna, Ambriola) o el producto rallado con etiqueta de báscula de Wegmans, es importante tener en cuenta:

Evite consumirlo: Deseche el producto inmediatamente o devuélvalo al punto de compra.

Deseche el producto inmediatamente o devuélvalo al punto de compra. Solicite un reembolso: Puede devolver el producto al punto de compra para recibir un reembolso completo.

Puede devolver el producto al punto de compra para recibir un reembolso completo. Para productos de The Ambriola Company (Locatelli, Boar’s Head, Member’s Mark, etc.): Contacte a Ambriola al 1-800-962-8224 (lunes a viernes, 9:00 a. m. a 4:00 p. m. ET).

Para el queso Pecorino Romano rallado con etiquetas de Wegmans: Contacte a Wegmans Food Markets al 1-855-934-3663 en los siguientes horarios: Hoy (lunes, 1 de diciembre) de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. (y horarios regulares en días posteriores).



