La lista completa de utensilios de cocina retirados que la FDA vincula a contaminación por plomo

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta sobre varios lotes de utensilios de cocinas elaborados con una aleación de aluminio que suponen un riesgo de filtración de plomo a los alimentos. Son 19 marcas que retiran del mercado o dejan de importar ollas y sartenes por riesgo a la salud.

La seguridad alimentaria implica la elección y el cuidado de los utensilios con los que preparamos los alimentos. En este sentido, es importante recalcar qué materiales pueden liberar sustancias tóxicas a tus comidas sin que se note.

Son 19 utensilios fabricados con aluminio, latón y aleaciones de aluminio conocidas como Hindalium/Hindolium o Indalium/Indolium que están bajo aviso, informó la FDA.

¿Qué utensilios representan un riesgo?

Aleaciones Baratas: Utensilios hechos de aluminio, latón o metales de baja calidad .

Utensilios hechos de o . Recubrimientos Dañados: Ollas o sartenes con el antiadherente rayado o defectuoso.

El riesgo de emplear este tipo de materiales para cocinar es que pueden liberar plomo (un metal peligroso para la salud) a tus alimentos, un proceso conocido como lixiviación.

¿Cuándo aumenta el riesgo?

El plomo se libera más fácilmente bajo ciertas condiciones comunes en la cocina:

Altas Temperaturas: Cocinar con mucho calor. Acidez: Usar ingredientes ácidos como tomate, vinagre o jugo de cítricos. Tiempo Largo: Dejar la comida almacenada o cocinándose por mucho tiempo en estos recipientes.

La recomendación es urgente y clara los usuarios que compraron los utensilios deben suspender su uso inmediatamente. Mientras que los minoristas deben retíralos del mercado.

¿Cuáles marcas son las afectadas?

Sonex – Olla de aluminio

– Olla de aluminio IKM – Cacerola de aluminio (7023672411878), tamaño 2, con mango de madera, 9 pulgadas

– Cacerola de aluminio (7023672411878), tamaño 2, con mango de madera, 9 pulgadas Sin marca visible – Tapa de latón

– Tapa de latón Una marca de cocinero – Kadai Aluminio Talla 5

– Kadai Aluminio Talla 5 IKM – Olla de latón Pital de 4 cuartos (7023672414398, latón martillado a mano, n.° 3)

– Olla de latón Pital de 4 cuartos (7023672414398, latón martillado a mano, n.° 3) Silver Horse – Coldero de aluminio 28

– Coldero de aluminio 28 Silver Horse – Aluminio Degda 24

– Aluminio Degda 24 Silver Horse – Aluminio Degda 20 (765542732177 Aluminio Degda 20)

– Aluminio Degda 20 (765542732177 Aluminio Degda 20) Chef – Recipiente para leche de 24 cm (Recipiente para leche de 24 cm MF 0732131905632)

– Recipiente para leche de 24 cm (Recipiente para leche de 24 cm MF 0732131905632) Sin marca visible – Kadai Aluminio Martillado Talla 7

– Kadai Aluminio Martillado Talla 7 Sin marca visible – Olla de latón

– Olla de latón Dolphin – Cacerola de aluminio

– Cacerola de aluminio Town Food Service Equipment Co., Inc. – Cacerola de aluminio de 2 cuartos de galón

– Cacerola de aluminio de 2 cuartos de galón Town Food Service Equipment Co., Inc. – Cacerola de aluminio de 3 cuartos de galón

– Cacerola de aluminio de 3 cuartos de galón Royal Kitchen Cookware – Olla para leche, tamaño 3

– Olla para leche, tamaño 3 Tiger White – Kadai/Karahi (UTENSILIOS DE ALUMINIO PURO TM TIGER WHITE RTM NO: 2608606)

– Kadai/Karahi (UTENSILIOS DE ALUMINIO PURO TM TIGER WHITE RTM NO: 2608606) Silver Horse – Aluminio Mathar Kadai 26 (7 6554273084 5)

– Aluminio Mathar Kadai 26 (7 6554273084 5) Silver Horse – Bandeja de aluminio para leche 4 (7 6554272863 7)

– Bandeja de aluminio para leche 4 (7 6554272863 7) J. K. Vallabhdas – Bazar de Aluminio Kadai India #3 (2000000772)

Productos vendidos en Nueva York y Washington

Los utensilios de cocina se vendieron en varios estados del país, incluyendo cuatro ubicaciones en Nueva York y dos en Washington. A continuación, la ubicación proporcionada por la FDA.

Nueva York (NY)

Marca y nombre del producto:Olla de aluminio Sonex

Etiqueta del producto: (ISO 9001:2000 5)

(ISO 9001:2000 5) Detallista: Alanwar Food Corp. (Balady Foods) 7128 5th Ave Brooklyn, Nueva York

Alanwar Food Corp. (Balady Foods) 7128 5th Ave Brooklyn, Nueva York Fabricante/Distribuidor: Batería de cocina Sonex, 60-61/A, pequeña finca industrial n.° 2, Gujranwala, Pakistán

Batería de cocina Sonex, 60-61/A, pequeña finca industrial n.° 2, Gujranwala, Pakistán Estado actual: Retirada iniciada el 18/11/25.

Marca y nombre del producto:Recipiente para leche Chef de 24 cm

Etiqueta del producto: (Recipiente para leche de 24 cm MF 0732131905632)

(Recipiente para leche de 24 cm MF 0732131905632) Detallista: Supermercado Punjab y carnes halal, 8767 Philadelphia Road, Rosedale, MD

Supermercado Punjab y carnes halal, 8767 Philadelphia Road, Rosedale, MD Fabricante/Distribuidor: Shata Traders, 10227 Avenida D, Brooklyn, NY 11236.

Shata Traders, 10227 Avenida D, Brooklyn, NY 11236. Estado actual: El distribuidor acordó retirar el producto el 19/11/25.

Marca y nombre del producto:Olla para leche Royal Kitchen Cookware, tamaño 3

Etiqueta del producto: No especificada

No especificada Detallista: Subzi Bazaar, 194 Ruta 17 Norte, Rochelle Park, Nueva Jersey

Subzi Bazaar, 194 Ruta 17 Norte, Rochelle Park, Nueva Jersey Fabricante/Distribuidor: New Reliance Traders, Inc., 55-64 56th St., Maspeth, NY.

New Reliance Traders, Inc., 55-64 56th St., Maspeth, NY. Estado actual: Distribuidor notificado de los resultados de la muestra.

Marca y nombre del producto:Kadai/Karahi Tiger White

Etiqueta del producto: (UTENSILIOS DE ALUMINIO PURO TM TIGER WHITE RTM NO: 2608606 Empresa certificada ISO 9001:2015 (SARASWATI STRIPS PVT. LTD. INDIA)

(UTENSILIOS DE ALUMINIO PURO TM TIGER WHITE RTM NO: 2608606 Empresa certificada ISO 9001:2015 (SARASWATI STRIPS PVT. LTD. INDIA) Detallista: Supermercado Mannan 166-11 Hillside Ave., 1er piso, Jamaica, Nueva York 11432

Supermercado Mannan 166-11 Hillside Ave., 1er piso, Jamaica, Nueva York 11432 Fabricante/Distribuidor: Saraswati STRIPS PVT. LIMITADO.

Saraswati STRIPS PVT. LIMITADO. Estado actual: La FDA notificó al fabricante. La empresa eliminó este producto de su sitio web.

Washington

Marca y nombre del producto:Cacerola de aluminio de 2 cuartos de galón Town Food Service Equipment Co., Inc.

Etiqueta del producto: Fabricada en Pakistán

Fabricada en Pakistán Detallista: El mejor suministro de cocina, 413 Morse St., Ne, Washington, DC

El mejor suministro de cocina, 413 Morse St., Ne, Washington, DC Fabricante/Distribuidor: Win Chong Trading Corp, 90 Scholes St., Brooklyn, NY

Win Chong Trading Corp, 90 Scholes St., Brooklyn, NY Estado actual: El distribuidor acordó retirar el producto el 31/10/25.

Marca y nombre del producto:Cacerola de aluminio de 3 cuartos de galón. Town Food Service Equipment Co., Inc.

Etiqueta del producto: Fabricada en Pakistán.

Fabricada en Pakistán. Detallista: El mejor suministro de cocina, 413 Morse St., Ne, Washington, DC

El mejor suministro de cocina, 413 Morse St., Ne, Washington, DC Fabricante/Distribuidor: Win Chong Trading Corp, 90 Scholes St., Brooklyn, NY

Win Chong Trading Corp, 90 Scholes St., Brooklyn, NY Estado actual: El distribuidor acordó retirar el producto el 31/10/25.

