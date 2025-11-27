La lista completa de utensilios de cocina retirados que la FDA vincula a contaminación por plomo
19 marcas de ollas y sartenes (aluminio, latón) retiran sus lotes por orden de la FDA. Descubrieron que liberan plomo tóxico a tu comida.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta sobre varios lotes de utensilios de cocinas elaborados con una aleación de aluminio que suponen un riesgo de filtración de plomo a los alimentos. Son 19 marcas que retiran del mercado o dejan de importar ollas y sartenes por riesgo a la salud.
La seguridad alimentaria implica la elección y el cuidado de los utensilios con los que preparamos los alimentos. En este sentido, es importante recalcar qué materiales pueden liberar sustancias tóxicas a tus comidas sin que se note.
Son 19 utensilios fabricados con aluminio, latón y aleaciones de aluminio conocidas como Hindalium/Hindolium o Indalium/Indolium que están bajo aviso, informó la FDA.
¿Qué utensilios representan un riesgo?
- Aleaciones Baratas: Utensilios hechos de aluminio, latón o metales de baja calidad.
- Recubrimientos Dañados: Ollas o sartenes con el antiadherente rayado o defectuoso.
El riesgo de emplear este tipo de materiales para cocinar es que pueden liberar plomo (un metal peligroso para la salud) a tus alimentos, un proceso conocido como lixiviación.
¿Cuándo aumenta el riesgo?
El plomo se libera más fácilmente bajo ciertas condiciones comunes en la cocina:
- Altas Temperaturas: Cocinar con mucho calor.
- Acidez: Usar ingredientes ácidos como tomate, vinagre o jugo de cítricos.
- Tiempo Largo: Dejar la comida almacenada o cocinándose por mucho tiempo en estos recipientes.
La recomendación es urgente y clara los usuarios que compraron los utensilios deben suspender su uso inmediatamente. Mientras que los minoristas deben retíralos del mercado.
¿Cuáles marcas son las afectadas?
- Sonex – Olla de aluminio
- IKM – Cacerola de aluminio (7023672411878), tamaño 2, con mango de madera, 9 pulgadas
- Sin marca visible – Tapa de latón
- Una marca de cocinero – Kadai Aluminio Talla 5
- IKM – Olla de latón Pital de 4 cuartos (7023672414398, latón martillado a mano, n.° 3)
- Silver Horse – Coldero de aluminio 28
- Silver Horse – Aluminio Degda 24
- Silver Horse – Aluminio Degda 20 (765542732177 Aluminio Degda 20)
- Chef – Recipiente para leche de 24 cm (Recipiente para leche de 24 cm MF 0732131905632)
- Sin marca visible – Kadai Aluminio Martillado Talla 7
- Sin marca visible – Olla de latón
- Dolphin – Cacerola de aluminio
- Town Food Service Equipment Co., Inc. – Cacerola de aluminio de 2 cuartos de galón
- Town Food Service Equipment Co., Inc. – Cacerola de aluminio de 3 cuartos de galón
- Royal Kitchen Cookware – Olla para leche, tamaño 3
- Tiger White – Kadai/Karahi (UTENSILIOS DE ALUMINIO PURO TM TIGER WHITE RTM NO: 2608606)
- Silver Horse – Aluminio Mathar Kadai 26 (7 6554273084 5)
- Silver Horse – Bandeja de aluminio para leche 4 (7 6554272863 7)
- J. K. Vallabhdas – Bazar de Aluminio Kadai India #3 (2000000772)
Productos vendidos en Nueva York y Washington
Los utensilios de cocina se vendieron en varios estados del país, incluyendo cuatro ubicaciones en Nueva York y dos en Washington. A continuación, la ubicación proporcionada por la FDA.
Nueva York (NY)
Marca y nombre del producto:Olla de aluminio Sonex
- Etiqueta del producto: (ISO 9001:2000 5)
- Detallista: Alanwar Food Corp. (Balady Foods) 7128 5th Ave Brooklyn, Nueva York
- Fabricante/Distribuidor: Batería de cocina Sonex, 60-61/A, pequeña finca industrial n.° 2, Gujranwala, Pakistán
- Estado actual: Retirada iniciada el 18/11/25.
Marca y nombre del producto:Recipiente para leche Chef de 24 cm
- Etiqueta del producto: (Recipiente para leche de 24 cm MF 0732131905632)
- Detallista: Supermercado Punjab y carnes halal, 8767 Philadelphia Road, Rosedale, MD
- Fabricante/Distribuidor: Shata Traders, 10227 Avenida D, Brooklyn, NY 11236.
- Estado actual: El distribuidor acordó retirar el producto el 19/11/25.
Marca y nombre del producto:Olla para leche Royal Kitchen Cookware, tamaño 3
- Etiqueta del producto: No especificada
- Detallista: Subzi Bazaar, 194 Ruta 17 Norte, Rochelle Park, Nueva Jersey
- Fabricante/Distribuidor: New Reliance Traders, Inc., 55-64 56th St., Maspeth, NY.
- Estado actual: Distribuidor notificado de los resultados de la muestra.
Marca y nombre del producto:Kadai/Karahi Tiger White
- Etiqueta del producto: (UTENSILIOS DE ALUMINIO PURO TM TIGER WHITE RTM NO: 2608606 Empresa certificada ISO 9001:2015 (SARASWATI STRIPS PVT. LTD. INDIA)
- Detallista: Supermercado Mannan 166-11 Hillside Ave., 1er piso, Jamaica, Nueva York 11432
- Fabricante/Distribuidor: Saraswati STRIPS PVT. LIMITADO.
- Estado actual: La FDA notificó al fabricante. La empresa eliminó este producto de su sitio web.
Washington
Marca y nombre del producto:Cacerola de aluminio de 2 cuartos de galón Town Food Service Equipment Co., Inc.
- Etiqueta del producto: Fabricada en Pakistán
- Detallista: El mejor suministro de cocina, 413 Morse St., Ne, Washington, DC
- Fabricante/Distribuidor: Win Chong Trading Corp, 90 Scholes St., Brooklyn, NY
- Estado actual: El distribuidor acordó retirar el producto el 31/10/25.
Marca y nombre del producto:Cacerola de aluminio de 3 cuartos de galón. Town Food Service Equipment Co., Inc.
- Etiqueta del producto: Fabricada en Pakistán.
- Detallista: El mejor suministro de cocina, 413 Morse St., Ne, Washington, DC
- Fabricante/Distribuidor: Win Chong Trading Corp, 90 Scholes St., Brooklyn, NY
- Estado actual: El distribuidor acordó retirar el producto el 31/10/25.
