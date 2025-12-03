La moderada pro-israelí Julie Menin, opuesta a Mamdani, se acerca a la presidencia del Concejo

Julie Menin, una demócrata moderada pro-israelí, está cerca de ser la próxima presidenta del Concejo Municipal de Nueva York al asegurar el apoyo de dos influyentes sindicatos que en la campaña habían respaldado a Zohran Mamdani, a pesar de tener posturas políticas abiertamente opuestas a las del alcalde electo.

La concejal del Upper East Side afirmó el miércoles que ya contaba con una supermayoría en el pleno de 51 escaños antes de la votación del 7 de enero, luego del respaldo del Sindicato de Trabajadores del Transporte y del Consejo Central del Trabajo de Nueva York (AFL-CIO).

Ambas centrales justificaron su giro destacando la trayectoria de Menin en políticas laborales.

Brendan Griffith, presidente del Consejo Laboral Central, sostuvo en un comunicado citado por el New York Post que la concejal “ha demostrado una clara comprensión de los desafíos que enfrentan los trabajadores en esta ciudad”.

Asimismo, el sindicalista adelantó que el gremio espera impulsar con ella medidas de asequibilidad, fortalecimiento sindical y mejoras en la vida de quienes sostienen la economía local.

Con estos apoyos, la contienda interna prácticamente se definió. Crystal Hudson, su principal rival y representante progresista de Prospect Heights, reconoció su derrota, despejando el camino para que Menin se convierta en la primera presidenta judía del ayuntamiento bajo este cargo específico.

Perfil opuesto a Mamdani

Las posturas de Menin chocan frontalmente con las de Mamdani.

Mientras que el alcalde electo ha acusado al gobierno israelí de cometer “genocidio” y se niega a participar en el tradicional desfile del Día de Israel en Nueva York, Menin participa cada año en la actividad y ha criticado abiertamente a funcionarios que describieron la ofensiva israelí en Gaza como “genocidio”.

Hija y nieta de sobrevivientes del Holocausto, Menin ha impulsado programas de educación sobre memoria histórica. En 2024 viajó a Israel en una misión de solidaridad organizada por el Consejo de Relaciones Comunitarias Judías de Nueva York.

Aun así, la concejal ha evitado presentarse como un contrapeso político del futuro alcalde.

En una entrevista con Politico, afirmó que la prioridad será encontrar áreas de coincidencia: “Existe un amplio consenso en el consejo sobre nuestra voluntad de colaborar en una agenda de asequibilidad compartida que incluya la construcción de más viviendas asequibles y la implementación de guarderías infantiles universales”.

Sigue leyendo: