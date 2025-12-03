Los estados más caritativos de EE.UU.: dónde se dona más dinero, tiempo y solidaridad

La temporada navideña suele encender una pulsación colectiva de generosidad, pero en Estados Unidos ese impulso no espera a diciembre. El World Giving Index volvió a ubicar al país entre los más solidarios del mundo, exactamente en el puesto número 6, y las cifras más recientes de Giving USA confirman que la filantropía sigue siendo una fuerza cultural profundamente arraigada: en 2024, los donantes estadounidenses aportaron más de $592,000 millones de dólares a organizaciones benéficas, con dos tercios provenientes directamente de individuos.

La ecuación de la solidaridad, sin embargo, no se resuelve solo con dólares. Según los últimos datos nacionales, casi 76 millones de personas realizan voluntariado en EE.UU., sumando alrededor de 5,000 millones de horas de servicio al año. Si ese esfuerzo se calculara como un salario, equivaldría a $167,000 millones en trabajo comunitario.

En este contexto, la plataforma financiera WalletHub publicó su ranking anual de los estados más caritativos del país, basado en 17 indicadores que miden desde la tasa de voluntariado hasta el porcentaje de ingresos donados y el apoyo a personas sin hogar. La lista —una suerte de mapa emocional del país— busca iluminar dónde late con más fuerza la cultura del dar.

Los 10 estados más caritativos de EE.UU.

WalletHub estableció la siguiente clasificación general:

1) Wyoming

2) Utah

3) Maryland

4) Minnesota

5) Virginia

6) Colorado

7) Delaware

8) Maine

9) Pennsylvania

10) Oregon

En estos estados, la mayoría de la población destinan de sus recursos o de su tiempo para obras benéficas. (Foto: Shutterstock)

La investigación parte de la premisa de que la caridad es más que cifras. Como explicó el analista de WalletHub Chip Lupo, “la generosidad no solo depende de cuánto dinero se dona, sino del porcentaje de ingresos que las personas destinan a causas sociales y del tiempo que están dispuestas a ofrecer”. Lupo también recordó que la inflación ha limitado la capacidad de muchos hogares para contribuir económicamente, por lo que el voluntariado adquiere un valor doble: “es igual de importante”.

A continuación, un vistazo más profundo a los 3 estados que lideran la lista.

Wyoming: el líder inesperado

En el corazón de las Grandes Llanuras, Wyoming encabeza el ranking nacional gracias a una mezcla rara y poderosa de tiempo, dinero y esfuerzos comunitarios.

Sus residentes dedican casi 29 horas al año al voluntariado, el 5° promedio más alto del país. Además, alrededor del 34% de la población presta servicio comunitario, demostrando un compromiso sostenido que va más allá de las fiestas de fin de año.

Pero la generosidad también aparece en sus declaraciones fiscales: Wyoming es el estado donde los contribuyentes donan el mayor porcentaje de su ingreso bruto ajustado, cerca del 4%. Y más del 40% de sus habitantes participa en actividades de recaudación o venta de productos para apoyar causas benéficas.

Otro aspecto destacado es la infraestructura de apoyo social: Wyoming tiene la segunda mayor cantidad de bancos de alimentos de Feeding America por habitante y ofrece refugio a más del 82% de su población sin hogar. Una muestra de coordinación entre la comunidad y las instituciones estatales.

Utah: el gigante del voluntariado

Si el voluntariado tuviera una capital estadounidense, estaría en Utah. El estado ocupa el 2° lugar general, pero es el número uno en el país en métricas de servicio comunitario.

Cerca del 47% de sus habitantes participa formalmente en programas de voluntariado, y aportan más de 46 horas anuales per cápita, la cifra más alta del país. Más allá de los programas organizados, existe una cultura fuerte de apoyo vecinal: más del 68% de los residentes dijo haber ayudado a un vecino con tareas cotidianas durante el último año.

Utah también es un estado especialmente activo en donaciones: las familias aportan cerca del 3.5% de su ingreso bruto ajustado a causas benéficas, el segundo porcentaje más alto del país.

Maryland: la generosidad organizada

En el tercer lugar aparece Maryland, un estado donde la solidaridad se expresa de forma sostenida, tanto en lo económico como en el voluntariado.

Más del 16% de los contribuyentes dona dinero a organizaciones benéficas, la tasa más alta de EE.UU., y la población destina en promedio 2% de su ingreso bruto ajustado a donaciones. Maryland también destaca por su ecosistema filantrópico: tiene el 8° mayor número de organizaciones benéficas altamente calificadas por habitante.

En cuanto a acciones comunitarias, ocupa posiciones elevadas en actividades como recolección o distribución de ropa para personas necesitadas, y ofrece refugio alrededor del 83% de su población sin hogar.

Incluso sus búsquedas en Google reflejan un interés destacado por temas como “charity”, “non-profit organizations” o “volunteer”.

¿Y tú? Cómo decidir la forma más efectiva de ayudar

WalletHub recuerda que cada persona puede contribuir según sus posibilidades. Su Charity Calculator permite estimar qué forma de ayuda, dinero, tiempo, recursos, puede generar un mayor impacto, dependiendo del nivel de ingresos y disponibilidad.

Mientras el fin de año avanza, el país entra en ese punto del calendario donde la solidaridad parece abrigar un poco más. Y si los datos sirven de guía, la generosidad sigue siendo uno de los motores más persistentes, y luminosos, de la vida estadounidense.

