Quiénes recibirán pagos directos de $5,108 del Seguro Social el 10 de diciembre

El calendario de pagos del Seguro Social para diciembre ya está en marcha, y millones de jubilados se preparan para recibir depósitos que, en algunos casos, alcanzan hasta $5,108. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) dividió los pagos en tres rondas según la fecha de nacimiento de cada beneficiario, lo que determina exactamente cuándo recibirán el dinero.

¿Quiénes cobran el 10 de diciembre?

La primera distribución del mes llegará el 10 de diciembre y está dirigida a todos los jubilados que nacieron el día 10 o antes de cualquier mes.

Este grupo será el primero en recibir un pago que puede llegar al tope máximo de $5,108, monto correspondiente a quienes se jubilaron a los 70 años.

Las siguientes rondas de pago están programadas para:

– 17 de diciembre: jubilados nacidos entre el día 11 y el 20 de cualquier mes del año.

– 24 de diciembre: jubilados nacidos a partir del día 21 de cualquier mes del año.

¿Desde cuándo puede una persona recibir el Seguro Social?

La SSA establece que los ciudadanos pueden comenzar a recibir pagos desde los 62 años, aunque el monto mensual depende directamente de la edad de retiro elegida.

Un beneficiario que decide jubilarse a los 62 años recibe como máximo $2,831 mensuales, mientras que quienes esperan hasta los 70 años pueden obtener la cifra más alta disponible, $5,108, según los datos más recientes de la agencia.

Para conocer una estimación personalizada, los usuarios pueden consultar la calculadora oficial de la SSA, que proyecta el beneficio mensual con base en los años trabajados y las contribuciones realizadas.

¿Cómo se financia el Seguro Social?

El programa depende del impuesto sobre nómina, que pagan tanto empleadores como empleados. Ese flujo de aportaciones sostiene los pagos mensuales a los jubilados actuales.

Sin embargo, los analistas advierten que el sistema enfrenta presiones severas. De no intervenir el Congreso, la SSA podría dejar de pagar beneficios completos tan pronto como 2034, debido al aumento de la población jubilada y a la reducción de trabajadores cotizando en proporción.

