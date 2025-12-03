Rubio: Maduro engañó a Biden, pero no engañará a Trump

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que el líder chavista Nicolás Maduro “engañó a Joe Biden” pero “no engañará a Donald Trump”, al advertir que el régimen venezolano ha roto todos los acuerdos firmados en la última década.

En una entrevista con Fox News, el secretario señaló que el mandatario estadounidense “está dispuesto a sentarse, reunirse y hablar con cualquiera”, mencionando encuentros previos con líderes como Vladimir Putin, Xi Jinping, Bashar al Asad y Kim Jong-un.

Sin embargo, advirtió que “al final tiene que haber alguien con quien realmente se pueda llegar a un acuerdo”, y que en el caso venezolano “Maduro nunca lo ha cumplido”.

Rubio recordó que el régimen chavista obtuvo concesiones clave tras las negociaciones con la administración Biden, pero jamás realizó elecciones libres.

“Engañaron a Joe Biden. No van a engañar a Donald Trump”, afirmó Rubio, tras recordar que Maduro pidió la liberación de sus sobrinos —“narcotraficantes convictos”— y de su principal operador financiero a cambio de comicios democráticos, promesa que nunca cumplió.

“El problema es que Maduro ha hecho cinco tratos con diferentes partidos en los últimos 10 años y los ha roto todos”, añadió. Y sobre las más recientes elecciones en Venezuela, que ganó el opositor Edmundo González pero que el régimen no reconoció, sentenció: “Se robó las elecciones”.

Rubio defiende la operación en el Caribe

Rubio también defendió la operación antidrogas autorizada por Trump en el Caribe y el norte de Sudamérica, asegurando que la reacción del líder chavista confirma la participación de su estructura en el narcotráfico.

“El hecho de que Maduro esté molesto por esto indica que las drogas están saliendo de Venezuela”, afirmó.

Según explicó, el régimen funciona como “una organización de transbordo” que facilita el envío de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos a través de territorio venezolano y con cooperación de altos funcionarios.

El secretario vinculó además al régimen con redes internacionales hostiles a Washington. Afirmó que Venezuela “es un bastión de Irán” en el hemisferio y que el CGRI e Hizbulá tienen presencia en Sudamérica con apoyo del chavismo.

También recordó que en 2020 el Distrito Sur de Nueva York emitió una acusación formal contra Maduro y varios miembros del régimen por narcotráfico, enfatizando que “nadie discutía que Maduro estuviera involucrado en el narcotráfico” hasta que Trump decidió actuar.

Rubio aseveró además que el despliegue naval es coherente con el principio de “América Primero”. Señaló que, mientras la presencia militar estadounidense es celebrada cuando ocurre en Europa o Asia, es cuestionada cuando se ubica en el Caribe.

“Lo que sucede en nuestro hemisferio nos impacta más rápido y con mayor profundidad que algo que sucede al otro lado del mundo”, sostuvo.

