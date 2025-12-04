2do cadáver hallado tras enfrentamiento policial: casa llena de explosivos en Connecticut

Un cuerpo humano en descomposición fue hallado dentro de una casa en Stamford (Connecticut), donde un hombre se atrincheró durante horas e intercambió disparos con la policía antes de presuntamente suicidarse.

La policía de Stamford llegó al lugar de los hechos en Oaklawn Av el martes por la mañana para entregar una orden de desalojo antes de que se desatara el enfrentamiento que duró horas. Las autoridades arribaron con un camión de mudanzas para iniciar el proceso de desalojo, pero al acercarse a la casa el sospechoso les disparó.

Se intercambiaron disparos en numerosas ocasiones entre la policía y el sospechoso, indicó ABC News. Un negociador de rehenes fue llamado y al llegar intentó que el sospechoso se rindiera y saliera ileso. Pero en un momento dado los agentes oyeron un disparo proveniente del interior de la vivienda.

Se envió un dron para confirmar el estado del sospechoso y, según la policía, parece que el propietario, posteriormente identificado como Jed Parkington (63), murió por una herida de bala autoinfligida, presuntamente. La identidad del segundo cuerpo encontrado en la vivienda aún se desconoce y la investigación continúa.

Las autoridades afirman que también encontraron explosivos, incluyendo bombas caseras, granadas y cócteles molotov. Ningún agente policial resultó herido durante el incidente.

La esposa de Parkington había escrito previamente una emotiva carta al juez que supervisaba el desalojo. En parte, decía: “Soy una señora de 69 años que sufre de diabetes, depresión y pérdida de memoria. No tengo dónde mudarme”. Continuó explicando que su esposo enfermó de cáncer y COVID-19 y perdió su trabajo en 2014. “No pudimos recuperarnos económicamente y ahora sufrimos la pérdida de nuestra casa”.

En octubre Javian Adams, joven de 25 años que se encontraba en libertad condicional, fue acusado de ejecutar a balazos a sus padres en Connecticut tras una discusión en la que lo criticaron por sus problemas económicos.

A fines de julio un hombre fue detenido como sospechoso de rociar gasolina a su esposa, amenazando con incendiarla a ella y a su casa en Nueva Jersey. La situación se prolongó por casi 7 horas e incluso intervino un equipo SWAT (Armas y Tácticas Especiales).

En el verano de 2024 un hombre de 31 años admitió a la policía haber matado a puñaladas a su anciano padre en su hogar en Ridgefield, tranquila localidad de Connecticut que no había tenido un homicidio desde hacía más de dos décadas, en 2003. En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo. En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury en Connecticut.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda