Joven ejecutó a sus padres en pelea por dinero: acusación en Connecticut

Javian Adams, joven de 25 años que se encontraba en libertad condicional, presuntamente ejecutó a sus padres en Connecticut tras una discusión en la que lo criticaron por sus problemas económicos.

Adams fue arrestado el martes como sospechoso del doble homicidio ocurrido en la casa de su familia en Waterbury, informó NBC News. La policía acudió a la residencia en Beverly Avenue a las 11 p.m. del lunes y encontró a Carlene Williams (51) y Marc Adams (55) muertos por heridas de bala en la nuca.

Un video de vigilancia captó una discusión entre Adams y su madre en la casa el lunes por la mañana, antes del tiroteo. Se podía escuchar a la mujer gritar: “¡No pagas alquiler, no pagas facturas, ni siquiera compras comida!”. “Ya no me importa. Qué se jo…”, respondió el joven, según la orden judicial.

Las imágenes captaron a un hombre que coincidía con la descripción de Javion saliendo de la propiedad y regresando más tarde. Después huyó de la casa en el auto de su madre, que abandonó en Ledgewood Memorial Park en Middlebury. Desde allí corrió a través del bosque hacia Waterbury, donde presuntamente irrumpió en el garaje de una casa al azar a las 5:30 a.m. del martes.

“Me desperté, salí, alumbré mi garaje con mi linterna, y él me estaba saludando desde el garaje”, declaró el propietario Jimmy Everitt. “Y luego le dije que se fuera varias veces”. “No dejaba de decir: ‘Tengo hambre, tengo hambre’, y finalmente, me puse serio con él y se acobardó, se fue y salió del garaje”.

Posteriormente la policía encontró a Adams con frío, mojado y desorientado, vestido solo con ropa interior y calcetines, en una rampa para embarcaciones en Lake Winnemaug Road, en la cercana Waterbury.

Vecinos dijeron que el joven y su madre discutían frecuentemente y que ella se quejaba de que su hijo supuestamente le había robado dinero de su cuenta bancaria, según la orden judicial.

Adams se encontraba en libertad condicional por arrestos previos relacionados con un incidente de violencia doméstica ocurrido en 2024, en el que presuntamente golpeó y estranguló a una mujer, acotó New York Post. Ahora enfrenta varios cargos, entre ellos homicidio, uso delictivo de un arma, porte de pistola sin permiso y hurto de vehículo motorizado. Quedó detenido con una fianza de $6 millones de dólares.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Este mes Anthony Iacomino (46) fue arrestado y acusado de matar a golpes a su hermano mayor en Long Island (NY). El lunes un adolescente decapitó al novio de su madre en un hogar en Staten Island (NYC).

Recientemente Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y a su hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC).

El mes pasado Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). Previamente un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). También ese mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En julio Lamont “Tip Dog” Thornton, leyenda del baloncesto en Harlem, fue apuñalado dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA); murió tras pasar dos semanas en el hospital y su hijo fue acusado. En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio.

En abril Travis Blake fue declarado culpable por la brutal muerte a puñaladas y golpes de su novia, el hijo de ella y una prima que se encontraba de visita desde la isla Jamaica en un hogar en Queens (NYC) en junio de 2022. Según la evidencia, un martillo fue usado en el violento crimen.

También en abril un quinceañero mató a su abuela y dejó gravemente herida a su madre al acuchillarlas en una discusión doméstica en Long Island (NY). En marzo un hombre fue acusado de balear fatalmente a su padre John “Jack” Miller, un ex detective y bombero voluntario, durante una discusión en su casa en Long Island (NY). Y una joven hispana alegó “defensa propia” luego de matar a cuchilladas a su padre afuera de su hogar en Brooklyn.

En enero una ecuatoriana fue hallada muerta en un basurero en Pensilvania cerca de su hogar en Nueva Jersey y su esposo fue arrestado como sospechoso del crimen. También ese mes José Melo, ex convicto de 52 años, fue acusado de matar a puñaladas a su novia un día después de que un video publicado en Facebook lo mostrara supuestamente proponiéndole matrimonio en un club nocturno en Nueva Jersey.

Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC). En noviembre un residente de Brooklyn (NYC) de 30 años fue acusado de matar a su padre en un hotel de cinco estrellas en Irlanda.

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). También ese mes un hombre de 31 años admitió a la policía haber matado a puñaladas a su anciano padre en su hogar en Ridgefield, tranquila localidad de Connecticut que no había tenido un homicidio desde hacía más de dos décadas, en 2003.

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades. En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury en Connecticut.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

