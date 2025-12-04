Almirante Bradley consideró a presuntos sobrevivientes de barco narcotraficante como objetivos legítimos, afirma funcionario

El almirante Frank M. Bradley tuvo en cuenta a los dos sobrevivientes de un ataque en el mes de septiembre contra un presunto barco que traficaba drogas como objetivos militares legítimos, de acuerdo con las reglas de la operación, que podrían haberlos identificado como narcoterroristas, indicó un funcionario de defensa.

Los soldados lanzaron en ese momento un segundo ataque contra la misma embarcación, lo que provocó una polémica sobre si el segundo ataque fue legal o podría constituir un crimen de guerra.

The Wall Street Journal informó el miércoles en la noche que Bradley concluyo que los sobrevivientes del primer ataque del 2 de septiembre trataban de seguir con el tráfico de drogas, lo que los convertía en objetivos verdaderos.

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado ha empezado las pesquisas sobre el mencionado hecho, que mato a dos sobrevivientes, de acuerdo con los funcionarios.

A inicios de esta semana, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que no vio sobrevivientes tras el primer ataque.

“El artefacto estaba en llamas”, manifestó durante una reunión de gabinete el martes. “Explotó entre fuego y humo. No se puede ver”.

Según Hegseth, “esto se llama la niebla de la guerra”, y añadió que aunque vio el primer ataque en vivo, posteriormente pasó a otras reuniones y no se enteró del segundo ataque hasta más tarde, informó NBC News.

Bradley, quien se desempeña como jefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, informará a los líderes de los comités de Servicios Armados de Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado sobre los ataques del mes de septiembre.

El integrante de mayor rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, demócrata por Washington, indicó que estará presente en la sesión informativa y que los miembros “tratarán de obtener un informe clasificado completo del comité la próxima semana”.

