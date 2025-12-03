Senador republicano califica a Hegseth de incompetente por mentir sobre segundo ataque a embarcación

El senador de Kentucky, Rand Paul habló con la prensa en el Capitolio en donde indicó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth había mentido cuando se le cuestionó sobre el segundo ataque a una embarcación en el Caribe en septiembre y lo calificó de incompetente.

“El secretario Hegseth dijo que no tenía conocimiento de esto y que no sucedió. Eran noticias falsas. No sucedió. Y al día siguiente, desde el podio de la Casa Blanca, afirman que sí sucedió. Así que, o nos estaba mintiendo o es un incompetente y no sabía que había sucedido”, expresó Rand Paul, reportó CNN.

“Vamos a dejar que nos mienta en la cara”

El senador republicano describió una publicación del viernes pasado que hizo en X el secretario de Defensa en donde desestimó las noticias calificándolas de “informes inventados, provocadores y despectivos” provenientes de las “noticias falsas”

“¿Creemos que existe la posibilidad de que el secretario de Defensa no supiera que hubo un segundo ataque? Entonces, como país, vamos a dejar que nos mientan en la cara”, añadió.

Paul ha copatrocinado iniciativas para bloquear las acciones militares en el Caribe y en Venezuela. Y dijo a la prensa que parece que el secretario de Defensa le está dejando la responsabilidad del ataque a la embarcación al almirante Frank Bradley, quien estuvo al mando del ataque.

El lunes, la Casa Blanca confirmó que Pete Hegseth ordenó el segundo ataque a la lancha presuntamente vinculada al narcotráfico, ya que habían sobrevivido dos personas.

“Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante [Frank] Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos”, dijo Leavitt.

Legalidad del ataque

El papel de Hegseth en el bombardeo ha recibido un intenso escrutinio por parte de legisladores de ambos partidos, quienes han externado su preocupación por la legalidad del ataque y el potencial crimen de guerra.

“No me gusta ver a figuras políticas señalando a militares. Los militares cumplen órdenes. Y existe la duda de si, cuando no cumplen órdenes, las cosas son legales o ilegales, pero en este sentido me parece que intentan culpar a otros y no a ellos mismos”, compartió el legislador Paul.

Cabe destacar que el republicano Rand Paul y un grupo de senadores demócratas subrayaron que si el ejército estadounidense ataca a Venezuela, convocarán una resolución de Poderes de Guerra para bloquear el uso de las fuerzas estadounidenses en el país sudamericano.

