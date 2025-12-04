Antonio Reynoso buscará reemplazar a Nydia Velázquez en el Congreso

“Nadie puede reemplazar a Nydia (Velázquez) pero debemos continuar su lucha”, esas fueron las palabras del presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, al anunciar este jueves su candidatura al Congreso federal por el Distrito 7 de Nueva York que estará vacante tras la decisión de la veterana líder boricua de no buscar la reelección el próximo año.

“Nydia es una heroína, una mentora y una amiga. Ella es la pionera progresista que sentó las bases para toda una generación de nuevas voces de izquierda en todos los niveles de gobierno, y nadie puede reemplazar su presencia. Pero debemos continuar su lucha, y continuaremos esa lucha porque la necesidad nunca ha sido mayor”, agregó Reynoso en un comunicado que obtuvo El Diario en adelanto.

Criado en los Sures, Brooklyn, de raíces caribenas, Reynoso hizo mención de la crítica situación que atraviesa el país: “Bajo la cruel administración de Trump, las familias trabajadoras están sufriendo mientras los más ricos prosperan; los inmigrantes y las personas de color están siendo atacados, arrestados y borrados; nuestros derechos están siendo pisoteados; y la red de seguridad en la que las familias antes podían confiar está siendo cruelmente destrozada”.

“Para ser claro: yo solo estoy aquí gracias a esa red de seguridad. Punto”, continuó Reynoso. “Nací de dos padres inmigrantes que luchaban para llegar a fin de mes, y necesitábamos cupones de alimentos, Head Start y asistencia para vivienda para sobrevivir. Pero gracias a esas inversiones públicas pude crecer, ir a la universidad y construir una carrera luchando por mis vecinos en el Concejo Municipal y ahora como presidente del condado”.

Recordó que en realidad no era su plan entrar al servicio público, “pero cuando los desarrolladores ultra ricos y los políticos corruptos vinieron por nuestro vecindario y nuestros hogares, me organicé y luché, y ganamos. Eso me mostró el poder de la organización progresista, y es exactamente el tipo de lucha que necesitamos llevar hoy a la puerta de Trump. Por eso me honra y me enorgullece anunciar que me postulo para el Congreso”.

El político neoyorquino progresista de 42 años, que también fue organizador comunitario y concejal, recibió muestras de respaldo por la nueva contienda que tiene en su camino.

“Los principales problemas que enfrentamos hoy —la crisis de asequibilidad, la crisis de vivienda, la justicia ambiental y una oligarquía corrupta que está aplastando nuestra economía y destruyendo nuestra democracia— son los problemas en los que Antonio siempre se ha enfocado, y ha logrado resultados reales”, dijo el concejal Shekar Krishnan. “Hemos estado luchando codo a codo en estos temas durante más de 15 años. Por eso sé que podemos contar con Antonio para hacer el trabajo duro en el Congreso para detener el extremismo MAGA, y estoy orgulloso de apoyarlo hoy”.

Por su parte, la concejal Jennifer Gutiérrez defendió el récord de Reynoso en defensa de los neoyorquinos: “Juntos, obtuvimos millones para nuestros parques, escuelas y NYCHA, y luchamos con éxito contra el racismo ambiental aprobando la Ley de Equidad de Desechos para reducir los camiones y la basura en comunidades de bajos ingresos”, resumió la concejal Jennifer Gutiérrez. “Ahora, estoy orgullosa de apoyarlo para el Congreso para que pueda llevar nuestra lucha a Washington DC y defender a nuestra comunidad y a nuestros vecinos del extremismo de Trump”.

“Antonio y yo entramos en la política al mismo tiempo, como un par de jóvenes organizadores tratando de enfrentar la política corrupta de las maquinarias y darle a nuestras comunidades la representación que merecen. Nydia nos animó, nos apoyó y nos mostró cómo ser funcionarios electos”, expresó el concejal Lincoln Restler.

Reynoso ha forjado una reputación como defensor de la vivienda asequible, justicia ambiental, educación, los derechos de los inmigrantes y la lucha contra la corrupción. Actualmente vive en el norte de Brooklyn con su esposa y sus dos hijos.

El distrito 7 abarca partes de Brooklyn y Queens y cuenta con un electorado mayoritariamente demócrata. Hasta febrero de este año habían más de 280,000 votantes activos de ese partido.