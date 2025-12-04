Arroz blanco vs. arroz integral: desmintiendo el mito de las calorías

El arroz es una fuente de carbohidratos que se debe comer moderadamente para evitar caer en excesos calóricos. Hay opiniones divididas sobre que cuál es el mejor el arroz blanco o el integral. Una experta explica la diferencias y la carga calórica de ambos.

La nutricionista y experta en metabolismo, Magaly Alvarenga, revela lo que hay detrás de la creencia de que el arroz blanco te hace engordar y el arroz integral te ayuda a perder peso.

La verdad nutricional

Alvarenga compartió un video explicativo en sus redes sociales donde acostumbra a desmentir mitos, ofrecer tips nutricionales e información de los alimentos con basamento científicos.

Detalla que la principal diferencia entre ambos tipos de arroz no reside en las calorías, sino en la fibra y su procesamiento.

Arroz blanco:

Está refinado (procesado).

Se le ha quitado la cáscara.

Por lo tanto, no aporta fibra (o la aporta en una cantidad mínima).

Sus carbohidratos se digieren y absorben más rápido.

Arroz integral:

No está refinado.

Mantiene la cáscara (el grano entero).

Por lo tanto, sí aporta fibra.

Gracias a la fibra, genera sensación de mayor saciedad.

¿El gran secreto revelado?

La realidad es que, en la misma porción, el arroz blanco y el arroz integral aportan una cantidad prácticamente idéntica de carbohidratos y calorías.

Bajo estos argumentos, es importante tener en cuenta que engordar o adelgazar no depende del tipo de arroz que elijas, sino de la cantidad total que consumas y de tu balance calórico diario.

Arroz blanco vs. arroz integral: datos clave sin filtro

Como asegura la experta, no es cierto que el arroz integral te haga adelgazar milagrosamente. Sin embargo, hay algunos datos que es importante considera para entender por qué es la opción nutricionalmente superior. A continuación las diferencias clave por cada 100 gramos de arroz cocido:

Calorías

Ambos tipos de arroz son casi idénticos. El arroz blanco aporta alrededor de 130 kcal, mientras que el integral se queda en unas 123 kcal. La diferencia es insignificante.

Las cantidades de carbohidratos entre uno y otro se ubica en unos 26-28 g y proteínas unos 2.7 g son prácticamente las mismas en ambos.

La gran diferencia es la cantidad de fibra, en donde el arroz integral saca una gran ventaja por no estar refinado.

Aporte de fibra

El arroz integral aporta hasta cuatro veces más fibra que el blanco (aproximadamente 1.6 g frente a solo 0.4 g). Esta fibra es clave para la saciedad, ayuda a regular el tránsito intestinal y modera la absorción de glucosa.

Además, el arroz integral conserva el salvado y el germen, que son ricos en minerales vitaminas y antioxidantes:

Aporta mucho más magnesio (casi el triple), fundamental para los músculos y el sistema nervioso.

(casi el triple), fundamental para los músculos y el sistema nervioso. Es superior en fósforo , importante para la salud ósea.El integral es una fuente superior de Vitaminas del grupo B (como Tiamina y Niacina), que se pierden casi por completo en el proceso de refinamiento del arroz blanco.

También contiene antioxidantes, que protegen tus células.

Con esta información sobre el valor nutricional del arroz, puedes tomar decisiones, en torno a tu salud. Si tu meta es la salud general y el control de la saciedad, el arroz integral es la mejor opción. Pero recuerda: si lo que buscas es adelgazar, el control de la porción es lo que verdaderamente importa.

