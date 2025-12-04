Científicos determinan la edad exacta en la que los perros empiezan a envejecer

La pregunta sobre cuándo un perro empieza realmente a envejecer ha sido tema de debate entre veterinarios y cuidadores durante años. Ahora, un estudio científico ofrece una respuesta más precisa basada en miles de registros clínicos analizados en el Reino Unido.

De acuerdo con una investigación realizada por la University of Liverpool y publicada en la revista Journal of Small Animal Practice, el proceso de envejecimiento canino tiene un punto de inflexión claro: la edad a la que los veterinarios comienzan a identificar signos clínicos asociados a la vejez, la cual suele ser en promedio a los 12 años.

La edad exacta en la que un perro empieza a envejecer

Según el estudio, que examinó más de 17.000 historiales médicos de perros, los especialistas determinaron que la mediana de edad en la que un perro es considerado “anciano” es de 12,5 años. Esa fue la edad en la que la mayoría comenzó a mostrar afecciones típicas de perros mayores, como problemas dentales, artritis, tumores y trastornos metabólicos.

Los investigadores también observaron diferencias importantes entre las razas. Los Jack Russell terrier y los cocker spaniel tendieron a alcanzar la vejez a una edad más avanzada, mientras que razas grandes y de crecimiento rápido presentaron signos de envejecimiento antes. Según el análisis, ciertos grupos tardíos mostraron un inicio de vejez a los 14 años, mientras que otros lo hicieron desde los 10 años.

El estudio también confirmó que la esperanza de vida y la velocidad de envejecimiento dependen no solo del tamaño del perro, sino también de factores como genética, estilo de vida, salud dental y actividad física.

Qué significa este hallazgo para los dueños de mascotas

Los autores señalan que identificar con precisión el inicio de la vejez ayuda a los veterinarios y cuidadores a ajustar la dieta, los cuidados y las revisiones preventivas. De acuerdo con el estudio, el deterioro dental fue una de las afecciones más comunes en perros mayores, lo que refuerza la importancia de una higiene dental adecuada desde etapas tempranas.

Además, enfermedades como la artrosis, los tumores benignos y ciertos desórdenes metabólicos aumentaron significativamente después de la edad definitoria establecida por los investigadores, lo que convierte ese punto en una referencia crucial para intensificar los cuidados.

Cómo usar esta información en el día a día

Los especialistas recomiendan que, una vez que un perro se acerca a los 10 o 11 años, se incrementen las revisiones veterinarias y se adapten aspectos clave de su rutina:

alimentación especializada,

chequeos más frecuentes,

actividad física moderada,

monitoreo de peso,

atención al comportamiento, pues cambios sutiles pueden indicar condiciones asociadas a la edad.

El objetivo es preparar una transición saludable hacia la etapa senior y mejorar la calidad de vida en esos años adicionales.

