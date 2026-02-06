Cómo saber si tu mascota tiene frío y cómo abrigarla correctamente

Las bajas temperaturas siguen honrando a un invierno bastante duro en el hemisferio norte y, aunque muchas mascotas tengan pelaje, el frío también las afecta. Perros, gatos y otros animales domésticos pueden sufrir desde incomodidad hasta problemas de salud si no están bien protegidos durante cuando los grados se desmoronan y las horas se ponen heladas.

Saber identificar las señales de frío y actuar a tiempo es clave, especialmente en un momento del año en el que las olas de aire polar se repiten en gran parte de Estados Unidos.

Señales claras de que tu mascota tiene frío

Las mascotas no siempre expresan el frío de manera evidente, pero hay comportamientos que funcionan como alerta. En perros y gatos, uno de los signos más comunes es el temblor, incluso dentro de casa. También pueden encogerse, buscar fuentes de calor, acurrucarse más de lo habitual o negarse a salir al exterior.

Otros indicios incluyen rigidez al caminar, orejas y patas frías al tacto, letargo, respiración más lenta y, en casos más severos, llanto o quejidos. En animales mayores o con enfermedades articulares, el frío puede intensificar dolores preexistentes.

Perros: quiénes sufren más el frío

No todos los perros toleran igual las bajas temperaturas. Las razas pequeñas, de pelo corto, los cachorros y los perros mayores suelen ser los más vulnerables. También aquellos que pasan tiempo al aire libre o viven en zonas donde las temperaturas bajan bruscamente durante la noche.

Los perros de raza pequeña son más sensibles al frío y necesitan abrigo extra en invierno.

Para protegerlos, es importante reducir el tiempo de exposición al exterior, especialmente en horas de madrugada o noche. En paseos cortos, un abrigo térmico puede marcar la diferencia. Al volver a casa, conviene secar bien patas y abdomen, ya que la humedad aumenta la sensación de frío.

Dentro del hogar, lo ideal es que duerman en un lugar elevado del piso, lejos de corrientes de aire, con una manta o cama acolchada que conserve el calor corporal.

Gatos: el frío también les pasa factura

Aunque muchos gatos parecen más independientes y resistentes, también sienten frío, incluso los que viven mayormente dentro de casa. Los gatos sin pelo o de pelo muy corto son especialmente sensibles, pero cualquier gato puede sufrir si la calefacción es insuficiente.

Una señal común es que busquen lugares cerrados o se suban a superficies cálidas. Para ayudarlos, basta con ofrecer mantas suaves, camas tipo cueva o permitirles acceso a zonas templadas del hogar. Si el gato sale al exterior, es fundamental asegurarse de que tenga un refugio seco y protegido.

Otras mascotas frecuentes en Estados Unidos

Mascotas pequeñas como conejos, cobayos, hámsters o aves también requieren cuidados especiales durante el frío. En estos casos, el riesgo es aún mayor porque regulan peor su temperatura corporal.

Las jaulas nunca deben colocarse cerca de ventanas, puertas o fuentes de aire frío. Es recomendable reforzar el aislamiento, agregar material térmico y mantenerlas en habitaciones con temperatura estable. En el caso de aves, el frío puede provocar estrés severo, por lo que es clave evitar cambios bruscos de temperatura.

Cómo abrigar a tu mascota sin exagerar

Abrigar no significa sobreproteger. La clave está en el equilibrio. La ropa debe ser cómoda, seca y permitir el movimiento, sin cubrir zonas sensibles como el abdomen en exceso ni generar humedad. No todas las mascotas toleran prendas, por lo que siempre hay que observar su reacción.

Más allá de la ropa, la alimentación adecuada, el acceso constante a agua (no helada) y un espacio cálido para descansar son fundamentales para que mantengan su temperatura corporal.

Los gatos también sienten el frío, incluso dentro de casa, durante los días de invierno intenso.

Un consejo clave en días de frío extremo

Si hace frío para ti, también hace frío para tu mascota. En jornadas de temperaturas bajo cero, lo más recomendable es mantenerlas dentro de casa el mayor tiempo posible y consultar con un veterinario si aparecen signos persistentes de incomodidad, dolor o apatía.

El invierno puede ser duro, pero con atención y pequeños cuidados diarios, tus mascotas pueden atravesarlo de forma segura y saludable.

