Cómo buscar en Spotify las canciones que más escuchaste en 2025

Spotify Wrapped 2025 ya está disponible y, como cada año, se ha convertido en una de las funciones más esperadas por millones de usuarios. La plataforma reúne toda la actividad musical que cada persona tuvo durante el año y la transforma en una experiencia visual, dinámica y personalizada.

Para muchos, es una forma divertida de recordar cuáles fueron sus canciones favoritas, qué artistas dominaron sus playlists y cómo cambió su gusto musical con el paso de los meses.

El catálogo de Sportify abarca prácticamente todos los géneros, países y épocas, lo que la convierte en un espacio donde cada usuario construye un universo sonoro propio. Wrapped funciona como un espejo de ese recorrido y, por suerte, acceder a él es un proceso sencillo.

Cómo ver tus canciones más escuchadas en Spotify en 2025: paso a paso

Busca el banner de Spotify Wrapped 2025

Lo primero es abrir la app de Spotify en tu teléfono o tablet. En la pantalla principal debería aparecer un banner con la frase “Tu Wrapped 2025 ya está disponible” o “Resumen del año”.

Si no se muestra, actualiza la aplicación o desliza entre las pestañas superiores hasta localizar la sección correspondiente.

Inicia la experiencia Wrapped

Una vez ubicado el banner, tócalo para comenzar. Spotify abrirá una experiencia interactiva diseñada como una secuencia de pantallas animadas.

Allí podrás ver tus minutos totales de escucha, tu canción más reproducida, los artistas que más seguiste y los géneros que predominaron en tu cuenta. Este año la navegación es vertical, por lo que basta con deslizar hacia abajo para avanzar.

Revisa las historias con tu ranking musical

Wrapped muestra una serie de diapositivas donde se incluye tu canción número uno, el listado completo de tus temas más escuchados, tus artistas principales y datos adicionales sobre tu actividad.

También se muestran estadísticas como la cantidad de álbumes explorados y cuántos artistas nuevos descubriste a lo largo del año.

Guarda y comparte tus playlists

Al finalizar, Spotify genera automáticamente playlists con tus canciones más escuchadas del año. Puedes guardarlas en tu biblioteca con un solo toque y, si quieres compartir tu resumen, la app incluye botones directos para publicar tarjetas gráficas en redes sociales.

Esas listas quedan disponibles todo el año, incluso cuando la experiencia Wrapped deja de estar activa.