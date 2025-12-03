window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Bad Bunny y Karol G dominan Spotify Wrapped 2025: Así sonó la música latina

Los cantantes latinos lograron hacer historia este 2025 y te contamos cuáles fueron los más escuchados, así como los temas musicales más sonados

Bad Bunny sigue haciendo historia a nivel mundial con su música.

Bad Bunny sigue haciendo historia a nivel mundial con su música. Crédito: Spotify | Cortesía

Avatar de Cindy Quevedo

Por  Cindy Quevedo

Este año está a pocas semanas de finalizar y en “El Diario NY” te daremos un breve recorrido por las canciones latinas más escuchadas y que además formaron parte de Spotify Wrapped 2025. 26 canciones lograron posicionarse en el club y entre los éxitos destacan “Si antes te hubiera conocido” de Karol G y “DtMF” de Bad Bunny.

Los oyentes más jóvenes también desarrollaron un papel fundamental para poder realizar este conteo y es que estamos refiriéndonos a edades comprendidas entre 18 y 24 años y entre ellos los más escuchados fueron: Tito Double P, Junior H, Fuerza Regida, Peso Pluma, Bad Bunny y Rauw Alejandro.

Las mujeres latinas también dijeron presente dado que lograron posicionarse y la que más sonó resultó ser Karol G y otras que también forman parte del listado son: María Becerra, Shakira, Emilia, Young Miko y Kali Uchis.

Ahora, si hablamos de los clásicos del reggaetón, los temas más sonados fueron: “Danza Kuduro”, “Gasolina”, “Dile”, “Es un secreto” y “Perdóname”. La música mexicana sigue sobresaliendo en EE.UU. dado que la mitad de los 10 álbumes latinos más escuchados es representado por dicho género musical.

A continuación te dejaremos una lista con los más destacados a nivel mundial según Spotify Wrapped 2025:

Top canciones latinas globales de 2025:

  • “DtMF” de Bad Bunny
  • “BAILE INoLVIDABLE” de Bad Bunny
  • “La Plena – W Sound 05”de W Sound, Béele, Ovy On The Drums
  • “NUEVAYoL” de Bad Bunny
  • “EoO” de Bad Bunny
Bad Bunny lidera las canciones latinas globales con 4 de 5 puestos.
Crédito: Spotify | Cortesía

Top álbumes latinos globales de 2025:

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny
  • Un Verano Sin Ti de Bad Bunny
  • Mi Vida Mi Muerte by Neton Vega
  • BORONDO de Béele
  • INCÓMODO de Tito Double P
Global Top Latin Albums of 2025 está integrado por 4 cantantes.
Crédito: Spotify | Cortesía

Top artistas latinos globales de 2025:

  • Bad Bunny
  • Fuerza Regida
  • Rauw Alejandro
  • Peso Pluma
  • Karol G
En el Global Top Latin Artists of 2025 la única mujer es Karol G.
Crédito: Spotify | Cortesía

Top álbumes latinos en EE. UU. de 2025:

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny
  • Mi Vida Mi Muerte de Neton Vega
  • Un Verano Sin Ti de Bad Bunny
  • INCÓMODO de Tito Double P
  • $AD BOYZ 4 LIFE II de Junior H
"Un verano sin ti" es un álbum que salió en 2022 y sigue siendo uno de los más escuchados de este 2025.
Crédito: Spotify | Cortesía

Top artistas globales de 2025:

  • Bad Bunny
  • Taylor SwiftThe Weeknd
  • Drake
  • Billie Eilish
  • Kendrick Lamar
  • Bruno Mars
  • Ariana Grande
  • Arijit Singh
  • Fuerza Regida

Top canciones globales de 2025:

  • “Die With A Smile” de Lady Gaga & Bruno Mars
  • “BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish
  • “APT.” de ROSÉ and Bruno Mars
  • “Ordinary” de Alex Warren
  • “DtMF” de Bad Bunny
  • “back to friends” de sombr
  • “Golden” de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast

