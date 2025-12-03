Bad Bunny y Karol G dominan Spotify Wrapped 2025: Así sonó la música latina
Los cantantes latinos lograron hacer historia este 2025 y te contamos cuáles fueron los más escuchados, así como los temas musicales más sonados
Este año está a pocas semanas de finalizar y en “El Diario NY” te daremos un breve recorrido por las canciones latinas más escuchadas y que además formaron parte de Spotify Wrapped 2025. 26 canciones lograron posicionarse en el club y entre los éxitos destacan “Si antes te hubiera conocido” de Karol G y “DtMF” de Bad Bunny.
Los oyentes más jóvenes también desarrollaron un papel fundamental para poder realizar este conteo y es que estamos refiriéndonos a edades comprendidas entre 18 y 24 años y entre ellos los más escuchados fueron: Tito Double P, Junior H, Fuerza Regida, Peso Pluma, Bad Bunny y Rauw Alejandro.
Las mujeres latinas también dijeron presente dado que lograron posicionarse y la que más sonó resultó ser Karol G y otras que también forman parte del listado son: María Becerra, Shakira, Emilia, Young Miko y Kali Uchis.
Ahora, si hablamos de los clásicos del reggaetón, los temas más sonados fueron: “Danza Kuduro”, “Gasolina”, “Dile”, “Es un secreto” y “Perdóname”. La música mexicana sigue sobresaliendo en EE.UU. dado que la mitad de los 10 álbumes latinos más escuchados es representado por dicho género musical.
A continuación te dejaremos una lista con los más destacados a nivel mundial según Spotify Wrapped 2025:
Top canciones latinas globales de 2025:
- “DtMF” de Bad Bunny
- “BAILE INoLVIDABLE” de Bad Bunny
- “La Plena – W Sound 05”de W Sound, Béele, Ovy On The Drums
- “NUEVAYoL” de Bad Bunny
- “EoO” de Bad Bunny
Top álbumes latinos globales de 2025:
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny
- Un Verano Sin Ti de Bad Bunny
- Mi Vida Mi Muerte by Neton Vega
- BORONDO de Béele
- INCÓMODO de Tito Double P
Top artistas latinos globales de 2025:
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Rauw Alejandro
- Peso Pluma
- Karol G
Top álbumes latinos en EE. UU. de 2025:
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny
- Mi Vida Mi Muerte de Neton Vega
- Un Verano Sin Ti de Bad Bunny
- INCÓMODO de Tito Double P
- $AD BOYZ 4 LIFE II de Junior H
Top artistas globales de 2025:
- Bad Bunny
- Taylor SwiftThe Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrick Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
Top canciones globales de 2025:
- “Die With A Smile” de Lady Gaga & Bruno Mars
- “BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish
- “APT.” de ROSÉ and Bruno Mars
- “Ordinary” de Alex Warren
- “DtMF” de Bad Bunny
- “back to friends” de sombr
- “Golden” de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
