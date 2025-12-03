Bad Bunny y Karol G dominan Spotify Wrapped 2025: Así sonó la música latina

Este año está a pocas semanas de finalizar y en “El Diario NY” te daremos un breve recorrido por las canciones latinas más escuchadas y que además formaron parte de Spotify Wrapped 2025. 26 canciones lograron posicionarse en el club y entre los éxitos destacan “Si antes te hubiera conocido” de Karol G y “DtMF” de Bad Bunny.

Los oyentes más jóvenes también desarrollaron un papel fundamental para poder realizar este conteo y es que estamos refiriéndonos a edades comprendidas entre 18 y 24 años y entre ellos los más escuchados fueron: Tito Double P, Junior H, Fuerza Regida, Peso Pluma, Bad Bunny y Rauw Alejandro.

Las mujeres latinas también dijeron presente dado que lograron posicionarse y la que más sonó resultó ser Karol G y otras que también forman parte del listado son: María Becerra, Shakira, Emilia, Young Miko y Kali Uchis.

Ahora, si hablamos de los clásicos del reggaetón, los temas más sonados fueron: “Danza Kuduro”, “Gasolina”, “Dile”, “Es un secreto” y “Perdóname”. La música mexicana sigue sobresaliendo en EE.UU. dado que la mitad de los 10 álbumes latinos más escuchados es representado por dicho género musical.

A continuación te dejaremos una lista con los más destacados a nivel mundial según Spotify Wrapped 2025:

Top canciones latinas globales de 2025:

“DtMF” de Bad Bunny

“BAILE INoLVIDABLE” de Bad Bunny

“La Plena – W Sound 05”de W Sound, Béele, Ovy On The Drums

“NUEVAYoL” de Bad Bunny

“EoO” de Bad Bunny

Bad Bunny lidera las canciones latinas globales con 4 de 5 puestos. Crédito: Spotify | Cortesía

Top álbumes latinos globales de 2025:

DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny

Un Verano Sin Ti de Bad Bunny

Mi Vida Mi Muerte by Neton Vega

BORONDO de Béele

INCÓMODO de Tito Double P

Global Top Latin Albums of 2025 está integrado por 4 cantantes. Crédito: Spotify | Cortesía

Top artistas latinos globales de 2025:

Bad Bunny

Fuerza Regida

Rauw Alejandro

Peso Pluma

Karol G

En el Global Top Latin Artists of 2025 la única mujer es Karol G. Crédito: Spotify | Cortesía

Top álbumes latinos en EE. UU. de 2025:

DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny

Mi Vida Mi Muerte de Neton Vega

Un Verano Sin Ti de Bad Bunny

INCÓMODO de Tito Double P

$AD BOYZ 4 LIFE II de Junior H

“Un verano sin ti” es un álbum que salió en 2022 y sigue siendo uno de los más escuchados de este 2025. Crédito: Spotify | Cortesía

Top artistas globales de 2025:

Bad Bunny

Taylor SwiftThe Weeknd

Drake

Billie Eilish

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ariana Grande

Arijit Singh

Fuerza Regida

Top canciones globales de 2025:

“Die With A Smile” de Lady Gaga & Bruno Mars

“BIRDS OF A FEATHER” de Billie Eilish

“APT.” de ROSÉ and Bruno Mars

“Ordinary” de Alex Warren

“DtMF” de Bad Bunny

“back to friends” de sombr

“Golden” de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast

