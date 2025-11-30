Afgano acusado del tiroteo en Washington mostró señales de inestabilidad desde hace años

Correos electrónicos y testimonios compartidos con The Associated Press revelan que el afgano Rahmanullah Lakanwal atravesó un deterioro emocional y conductual durante años antes de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional, a pocas cuadras de la Casa Blanca, en la víspera del Día de Acción de Gracias.

Lakanwal, de 29 años, fue acusado por asesinato en primer grado tras la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, y las graves heridas sufridas por el sargento Andrew Wolfe, de 24 años.

Aunque aún se desconoce el motivo, autoridades federales investigan si el sospechoso pudo haberse radicalizado tras llegar a Estados Unidos en 2021 como parte de la Operación Aliados Bienvenidos, que evacuó a miles de afganos que colaboraron con las fuerzas estadounidenses en Afganistán.

Antes de emigrar, Lakanwal había servido en una unidad militar afgana apoyada por la CIA.

Los documentos obtenidos por AP describen advertencias crecientes sobre su conducta. Un defensor comunitario que trabajaba con familias afganas en el estado de Washington —y que habló bajo anonimato por colaborar con el FBI— relató que Lakanwal llevaba más de un año mostrando comportamientos erráticos, incapaz de mantener un empleo y alternando entre largos periodos de aislamiento total y viajes impulsivos por el país.

En uno de los correos electrónicos enviados en enero de 2024 al Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes, el colaborador alertó que desde marzo de 2023 Lakanwal había dejado de funcionar “como persona, padre y proveedor”.

Según esos mensajes, el afgano pasaba semanas encerrado en su habitación a oscuras, sin interactuar ni siquiera con su esposa y sus cinco hijos, todos menores de 12 años.

En otras ocasiones, emprendía viajes repentinos de miles de kilómetros, conduciendo sin descanso hacia ciudades como Chicago o Phoenix. La familia, asentada en Bellingham, Washington, enfrentó incluso un proceso de desalojo por meses de alquiler impago.

Aunque el defensor comunitario temía que Rahmanullah Lakanwal pudiera hacerse daño, afirmó que nunca imaginó que pudiera volverse violento con otras personas. “No podía conciliar lo ocurrido con la imagen de él jugando con sus hijos”, declaró.

Los correos también mencionaban problemas de cuidado infantil cuando la esposa se ausentaba: los niños no se bañaban, no se cambiaban la ropa y apenas comían, lo que generó preocupación en su escuela.

En respuesta a las advertencias, el USCRI viajó a Bellingham en marzo de 2024 para intentar contactar a la familia, pero el defensor comunitario dijo no haber recibido informes sobre si lograron ofrecer ayuda.

El caso ha despertado inquietud entre las autoridades federales.

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem afirmó en una entrevista televisiva que los investigadores creen que Lakanwal pudo radicalizarse dentro de su comunidad en Estados Unidos, aunque no presentó detalles que respalden esa afirmación.

