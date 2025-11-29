Estas son las 5 restricciones migratorias que impuso Trump tras el tiroteo en Washington

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó una serie de restricciones migratorias tras el tiroteo ocurrido en Washington, D.C., donde un ciudadano afgano disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional, causando la muerte de una de ellas y dejando a otro en estado crítico.

Las decisiones, dirigidas principalmente a inmigrantes provenientes de “países del tercer mundo”, abarcan desde la paralización de solicitudes de asilo hasta la revisión masiva de tarjetas de residencia y recortes a beneficios fiscales.

Trump, quien atribuye el ataque a las políticas migratorias de su antecesor Joe Biden, afirmó que su objetivo es “frenar por completo” el ingreso de extranjeros procedentes de ciertas naciones.

“Permanentemente, pausaré la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo”, declaró en su red Truth Social.

Suspensión de todo el asilo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció el viernes la suspensión inmediata de todas las decisiones de asilo.

Según su director, Joseph B. Edlow, la pausa se mantendrá “hasta que pueda garantizarse que cada extranjero sea inspeccionado y verificado al máximo nivel posible”.

La medida afecta directamente a un sistema ya saturado: hasta diciembre de 2024, casi 1,5 millones de solicitantes tenían casos pendientes, según datos recopilados por el American Immigration Council.

Revisión de todas las green cards

USCIS también informó que revisará de forma exhaustiva las tarjetas de residencia de ciudadanos provenientes de 19 países clasificados como “de preocupación”, entre ellos Afganistán, Cuba, Venezuela, Irán y Haití.

La medida responde a una orden emitida por Trump en junio, que prohibió o restringió viajes desde esas naciones por motivos de seguridad nacional.

El decreto impide el ingreso de ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, y limita los viajes desde Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Recorte de beneficios fiscales

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que el gobierno reducirá los beneficios fiscales otorgados a inmigrantes indocumentados y a “otros extranjeros que no califiquen”.

La medida afectará reembolsos vinculados al crédito por ingreso del trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito de “oportunidad americana” y los incentivos de ahorro.

Trump argumenta que un migrante con tarjeta de residencia que gane $30,000 dólares anuales puede recibir hasta $50,000 dólares en beneficios para su familia, una cifra que el presidente califica como “insostenible”.

Revisión de remesas

El Tesoro también elevó la vigilancia sobre las transferencias transfronterizas de dinero. La Red de Control de Delitos Financieros emitió una alerta para que empresas de envío de remesas reporten cualquier actividad sospechosa vinculada a inmigrantes indocumentados, especialmente en operaciones de $2,000 dólares o más.

Aunque reconoce que la mayoría de las remesas —que sumaron más de $72,000 millones de dólares en 2024— son legítimas, la agencia advierte sobre riesgos de lavado de dinero, narcotráfico y financiamiento de organizaciones ilícitas.

Freno a los afganos

El Departamento de Estado anunció asimismo que la emisión de visados para personas con pasaporte afgano quedó “pausada de inmediato”.

USCIS ya había suspendido el miércoles toda solicitud de inmigración procedente de Afganistán, apenas horas después del ataque en Washington.

El agresor —verificado por agencias de inteligencia antes de su llegada en 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome— fue considerado apto para ingresar al país, pero autoridades recalcan que esa revisión inicial “no garantiza” que una persona sea adecuada para residir permanentemente en Estados Unidos.

Según Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, el caso expone “vacíos de seguridad” que el gobierno busca corregir con esta nueva batería de medidas.

Sigue leyendo:

• Muere Sarah Beckstrom, militar de la Guardia Nacional herida en el tiroteo de Washington D.C.

• Él es Rahmanullah Lakanwal ciudadano afgano y presunto atacante del tiroteo en Washington D.C.

• Dos miembros de la Guardia Nacional permanecen en estado crítico tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca