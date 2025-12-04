El drama del voto a Trump: Snow Tha Product convierte las tensiones familiares en éxito musical con ‘SABADO’

“SABADO”, el tema de la rapera mexicana-estadounidense Snow Tha Product, se ha hecho tendencia en redes sociales por el mensaje que envía hacia los latinos que votaron por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Luego de tres meses de su lanzamiento, cada vez es más común escuchar este audio en el que tiene como foco las tensiones que surgen en una reunión familiar, específicamente entre latinos, pues varios de ellos votaron por el republicano para que gobernara luego de Joe Biden.

De forma ingeniosa, Snow Tha Product tuvo como punto de partida en su tema un drama que se genera por el anuncio de que un miembro de la familia votó por Donald Trump.

Esto se ha convertido en un tema que causa muchas divisiones entre la comunidad latina.

A partir de la revelación, la artista comienza a criticar a varios familiares. Por ejemplo, al primo que está “traumado con ser americano” y votó por Trump a pesar de su apariencia latina.

También menciona a otros familiares que respaldaron al republicano, como la “tía con pelos de elote” que crio hijos malcriados y el tío “viejo llorón” que bebe en exceso y se burla de la orientación sexual de Snow Tha Product.

En la letra habla también de la prima que se casó con un hombre blanco (“güero americano”) buscando “mejorar la raza” y solo habla inglés, menospreciando su cultura de origen.

En YouTube, el videoclip de “SABADO” está cerca de los 6 millones de reproducciones, demostrando la popularidad que tiene en esta plataforma.

En redes sociales como TikTok, la famosa se ha grabado en una situación similar para promocionar su nuevo álbum. “Esta rola está en mi álbum nuevo, que sale el 12 de diciembre”, escribió en un video que supera los 1.700 comentarios y tiene casi 20.000 compartidos.

Los usuarios han usado esta canción para reuniones familiares y bromear sobre varios de los mensajes que deja esta canción para la comunidad latina en los Estados Unidos.

Snow Tha Product es el nombre artístico de Claudia Alexandra Madriz Meza, una influyente rapera, cantante y actriz nacida en 1987 en San José, California. Su identidad bicultural es un pilar fundamental de su carrera, ya que se crio entre la cultura estadounidense y sus raíces mexicanas, lo que le permite alternar el inglés y el español para sus rimas.