Encendieron sin incidentes las 50,000 luces del famoso árbol de navidad del Rockefeller Center en Nueva York: video

Una de las tradiciones navideñas más icónicas de Nueva York y que se ha convertido en mundial, se realizó anoche sin contratiempos y con un clima menos frío del previsto: el primer encendido en 2025 del árbol del Rockefeller Center.

El árbol ahora quedó inaugurado después de una noche de actuaciones de estrellas musicales, apariciones de invitados y un dueto con la presentadora Reba McEntire y Kristin Chenoweth.

El abeto noruego donado por una viuda del norte del Nueva York mide 75 pies de alto y 45 pies de diámetro y pesa 11 toneladas. Sólo su estrella tiene más de 9 pies, 70 picos y 900 libras de peso, cubierta con 3 millones de cristales.

Tras el encendido oficial anoche, el árbol de navidad del Rockefeller Center se iluminará de 5 a.m. a la medianoche todos los días hasta mediados de enero. El 24 de diciembre estará iluminado 24 horas y el 31 de diciembre hasta las 9 p.m., detalló NBC News.

En 2024 Nueva York recibió 7.5 millones de visitantes entre Thanksgiving y Año Nuevo, casi duplicando la población residente. Ello generó grandes congestiones en el tráfico peatonal y vehicular. Además de Times Square y la 5ta y 6ta Avenidas, la zona del Rockefeller Center es de las más visitadas durante toda la temporada decembrina en Nueva York. El área se complica además la cercana Catedral de San Patricio, la pista de hielo al pie del gran árbol navideño, las vitrinas y adornos aledaños y los vendedores de calle. Y en esa misma cuadra se presenta el famoso espectáculo Radio City Rockettes, con varias funciones al día.

Las autoridades siempre piden a los neoyorquinos y turistas estar alertas sobre robos en la zona, especialmente de billeteras, bolsos y celulares.

¿Y qué sucede con el árbol de Navidad del Rockefeller Center después de que lo derriban?

Una vez retirado en enero, se le coloca en la Plaza Rockefeller para que lo corten y lleven a un astillero en Nueva Jersey. Allí lo pican nuevamente en vigas de 2×4 y 2×6 (pulgadas) que son marcadas con un sello del Rockefeller Center, cuya empresa propietaria (Tishman Speyer) dona la madera a Habitat for Humanity, una organización sin fines de lucro que ayuda a construir y mejorar viviendas en todo el país.