Llanto y esperanza: joven viuda donó el árbol navideño del Rockefeller Center en Nueva York

Detrás del inmenso abeto de 11 toneladas, 75 pies de altura y 45 pies de diámetro que será iluminado hoy en el Rockefeller Center de Nueva York, convirtiéndose probablemente en el árbol más fotografiado esta navidad en el mundo, hay una historia muy conmovedora.

Dan Russ solía comenzar su día observando aves en su propiedad arbolada, una casa que su familia había poseído durante generaciones en East Greenbush (NY), 139 millas (223 kilómetros) al norte de Manhattan.

Allí un abeto noruego crecía tanto que Russ intentó convencer a su esposa de que alquilaran una grúa para decorarlo una navidad. Dijo que incluso podría ser el del Rockefeller Center. “Simplemente abrió la conversación de que este árbol es lo suficientemente grande”, recordó su esposa Judy Russ a NBC News. Ambos se habían conocido en 2006 en una fiesta de Halloween mientras estaban en la universidad. Estuvieron casados hasta la sorpresiva muerte de Dan en el otoño de 2020, a los 32 años.

El mes pasado, un quinquenio después del fallecimiento, una grúa finalmente se acercó a su árbol. No para decorarlo, sino para bajarlo a un camión de plataforma y enviarlo hasta la ciudad de Nueva York, donde sería erigido como el árbol de Navidad del Rockefeller Center de 2025.

Mientras cortaban el árbol, y ante la mirada de la familia Russ, aparecieron señales desde arriba. En lo alto, en el cielo azul que a menudo atraía la mirada de Dan mientras observaba aves, volaba una rara águila calva.

“Simplemente nos hizo sentir como si Dan estuviera allí”, dijo Judy. “Si alguna vez iba a enviar algún tipo de símbolo de que estaba guiando este árbol, dándonos su bendición, dándonos la bendición de la familia, sería un águila calva”.

El abeto plantado hace casi ocho décadas por los bisabuelos de Dan -Edward y Mattie May Doran- se convirtió en el epítome de un árbol genealógico. Sus ramas representaban las múltiples generaciones que vivieron bajo ellas.

El abuelo de Dan, quien nació en la sala de la casa, creció junto a él. Los padres de Dan, y posteriormente su hermana, se casaron en la propiedad cerca del árbol. Dan y Judy, poco después de mudarse a la casa en 2017, dieron la bienvenida a su hijo Liam, la quinta generación que vive bajo ella.

La pasada navidad, Judy visitó el Rockefeller Center con Liam. “Vimos el árbol y comparé el mío… Y pensé: ‘Creo que tenemos algo bueno aquí'”. En enero Judy tomó una foto de su abeto cubierto de nieve.

El padre de la mejor amiga de Judy, un ex supervisor de seguridad del Rockefeller Center, envió la foto a Erik Pauze, jardinero jefe que ha seleccionado el árbol cada temporada navideña durante los últimos 30 años.

“Se convirtió en el árbol perfecto para estar frente al número 30 de Rockefeller Plaza”, dijo Pauze. “Y se convirtió en un árbol proveniente de una propiedad familiar generacional. Así que también es una buena manera de recordar a su familia”.

Me sentí un poco triste, pero la felicidad de dónde va, la historia del Rockefeller Center y toda la alegría que transmite para la alegría navideña, definitivamente supera la tristeza” Judy Russ – Viuda donante del árbol navideño de 2025

El árbol fue derribado a principios de noviembre, con familiares, amigos, vecinos y un águila calva presentes para observar. “No estaba preparada para lo vacío que se vería”, admitió Judy, quien agregó que se plantarán nuevas plantas en la propiedad por cortesía del Rockefeller Center. “Así que me sentí un poco triste, pero la felicidad de dónde va, la historia del Rockefeller Center y toda la alegría que transmite para la alegría navideña, definitivamente supera la tristeza de verlo partir”.

Judy, Liam y sus familiares estuvieron en el Rockefeller Center el mes pasado cuando se entregó el árbol, cumpliendo con la tradición anual de los donantes de clavar una estaca en el tronco y esta noche volverán para la ceremonia, con la ilusión de que Dan los acompaña.

El árbol llegó a Manhattan el 8 de noviembre y será encendido hoy poco antes de las 10 p.m. En antesala desde las 7 p.m. se realizará el show musical “Christmas in Rockefeller Center”, transmitido en vivo por la cadena nacional NBC y la plataforma Peacock, y luego diferido en diversos noticieros. Telemundo lo tendrá desde las 9 p.m. Entre los talentos anunciados este año están Natalie Pasquarella, David Usher, Mario López, Reba McEntire, Savannah Guthrie, Al Roker y Craig Melvin.

Tras el encendido oficial, el árbol de navidad del Rockefeller Center se iluminará de 5 a.m. a la medianoche todos los días hasta mediados de enero. El 24 de diciembre estará encendido 24 horas y el 31 de diciembre hasta las 9 p.m., detalló NBC News.

¿Y qué sucede con el árbol de Navidad del Rockefeller Center después de que lo derriban?

Una vez retirado en enero se le coloca en la Plaza Rockefeller para que lo corten y lleven a un astillero en Nueva Jersey. Allí lo pican nuevamente en vigas de 2×4 y 2×6 (pulgadas) que son marcadas con un sello del Rockefeller Center, cuya empresa propietaria (Tishman Speyer) dona la madera a Habitat for Humanity, una organización sin fines de lucro que ayuda a construir y mejorar viviendas en todo el país.