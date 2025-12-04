Gelatina: la fuente olvidada de colágeno y glicina para la nutrición diaria

La gelatina es un delicioso postre y un ingrediente que se suele usar para darle firmeza a algunas recetas. Su poder gelificante aporta una textura suave con firmeza. Pero más allá de esas características culinarias se esconde el valor nutricional por ser una fuente de colágeno.

Un estudio de la Universidad de Harvard destaca que este alimento emerge como un nutracéutico natural, ya que es una fuente concentrada de los aminoácidos precursores del colágeno, especialmente glicina y prolina.

La gelatina es un tipo de colágeno que se obtiene con la descomposición de tejidos conectivos al hervir, huesos, cartílagos y piel de animales durante varias horas y dejando que el líquido se enfríe y cuaje. Este tipo de colágeno y su derivado, se promueven en ciertos planes de alimentación.

Mientras que otra gelatina sin color ni sabor, al ser consumida, funciona como un suministro de “bloques de construcción” que el cuerpo utiliza eficientemente para formar y reparar sus propias fibras de colágeno.

Más allá del consumo de gelatina, es clave consumir otros alimentos que facilitan su absorción, como son los ricos en vitamina C., ya que la síntesis de colágeno es un proceso metabólico que requiere cofactores.

Vale recordar que hay diferentes tipos de gelatina es igual, entre las que se recomienda la gelatina pura (sin sabor ni azúcares añadidos) o la gelatina de hueso, ya que tienen densidad nutricional y la ausencia de calorías vacías y aditivos que restan valor al producto.

¿Cuáles son los beneficios de la gelatina?

Estimula el Colágeno: Investigaciones (incluyendo Harvard) destacan la capacidad de la gelatina para estimular la producción interna de colágeno , esencial para la piel, huesos, músculos y articulaciones.

Investigaciones (incluyendo Harvard) destacan la capacidad de la gelatina para estimular la , esencial para la piel, huesos, músculos y articulaciones. Alto Contenido Proteico: La gelatina pura sin sabor es una fuente de proteína de alta calidad (8-9 gramos por cada 10 gramos de producto).

La gelatina pura sin sabor es una fuente de (8-9 gramos por cada 10 gramos de producto). Aminoácidos clave: Es rica en glicina y prolina , aminoácidos fundamentales para la síntesis de las fibras de colágeno.

Es rica en , aminoácidos fundamentales para la síntesis de las fibras de colágeno. Bajo aporte calórico: La versión pura es baja en calorías (35-40 kcal por porción) y está libre de grasas, azúcares y aditivos innecesarios.

Tipos de gelatina recomendados

Gelatina sin sabor ni azúcares: Preferida por su proteína pura y la ausencia de colorantes o conservantes artificiales.

Preferida por su proteína pura y la ausencia de colorantes o conservantes artificiales. Gelatina de hueso: Aporta colágeno, junto con calcio y magnesio , ofreciendo un beneficio superior para la salud ósea y articular.

Aporta colágeno, junto con , ofreciendo un beneficio superior para la salud ósea y articular. Gelatina de cítricos (Casera): La combinación con jugos ricos en Vitamina C potencia la síntesis de colágeno y el efecto antioxidante contra el envejecimiento.

Recomendaciones de Consumo

Consumo Sinérgico: Se debe consumir la gelatina junto con alimentos ricos en Vitamina C (naranjas, kiwi) para optimizar la síntesis y fijación del colágeno.

Se debe consumir la gelatina junto con (naranjas, kiwi) para optimizar la síntesis y fijación del colágeno. Dosis Diaria: Se sugiere un consumo diario de aproximadamente 10 gramos de gelatina en polvo .

Se sugiere un consumo diario de aproximadamente . Incorporación Inteligente: Se puede añadir fácilmente a smoothies, jugos, sopas o postres naturales.

Se puede añadir fácilmente a smoothies, jugos, sopas o postres naturales. Beneficios Comprobados: El consumo regular fortalece la piel, el cabello, las uñas y optimiza el funcionamiento del sistema musculoesquelético y los tejidos conectivos.

